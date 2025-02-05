大胸妹繳不出房租「帥房東提肉償」　網見對話紀錄全笑了

圖文／鏡週刊

先前中國大陸有一名大學生靠肉體抵房租，被男友發現每月陪睡房東16次，而近日國內一名女網友也在網路透露，最近因欠房租，房東則表示可以揉胸折抵房租，讓女網友不知所措地直喊「該怎麼辦比較好？」

一名女網友近日在Dcard論壇以「房東要揉我的胸來折抵房租」標題發文，表示一個人在外租房，由於最近發生一些事情，積欠一些房租未繳，結果房東竟提議「揉奶來折抵房租」。而從原PO曝光的對話紀錄中，可見房東還煽情的表示「你的奶這麼大」「感覺我兩隻手才能掌握一顆」，原PO則不知所措的大呼「這不太好吧」。

原PO坦言，雖覺得傻眼，不過覺得房東蠻帥的，「長得有點像一個饒舌歌手，但是感覺還是很奇怪」，並表示沒有給男友以外的人碰過胸部，但自己又繳不出房租，「快崩潰了⋯該怎麼辦比較好？」

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文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示「好好笑你感覺很想啊 給他揉」「搞不好打一砲可以免幾個月 你們談一下」，也有網友質疑文章真實性，「你提告不就有房租了」「妳是有什麼問題，竟然上來問要怎麼辦」「台語有個俗諺，夭鬼假細禮說的就是你」。

▲ 一名女網友近日在Dcard論壇以「房東要揉我的胸來折抵房租」標題發文。（翻攝自Dcard）

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