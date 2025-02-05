精舍虐殺現場見「交通部退休官員」！疑冷眼旁觀全過程　訊後請回

▲精舍運屍案竟赫見交通部退休官員也涉其中。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

北檢追查精舍命案，發現宗教作家王蘊（本名王江鎮）去年涉嫌在跟信徒聚會時，疑似不滿1名女信徒不服教誨，導致女信徒遭毆打致死，且當時現場除了死者外共有13人，北檢4日陸續再傳喚5名信徒到案，赫然發現交通部退休副組長李宸宇也在其中。全案經複訊後，信徒幹女、梁女、游女3人遭聲押禁見；黃女獲15萬交保，李男則獲請回。

檢警調查，死者蔡女追隨王蘊修習佛法，還成為王的親信幹部之一，未料2024年7月24日晚間，蔡女前往台北市大安區一間已歇業茶館與王蘊等人聚會，事後卻離奇死亡，還遭人以塑膠袋裹屍，再以膠帶捆綁在人力推車上，運回1公里外的精舍。

警方獲報到場後，懷疑有他殺嫌疑，立即報請檢察官指揮，進一步相驗後發現蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症。檢警調閱監視器追查，去年8月先拘提2名信眾、以及精舍吳姓女住持到案；今年1月再搜索拘提王蘊，並查出王蘊曾與多名信眾聯繫後續處理事宜，其中包含藝人李威夫妻，檢察官因此3度以證人身分傳喚李威夫妻出庭應訊。

檢方調查，死者蔡女掌管會計，但王蘊疑似不滿蔡女帳目不清，因此唆使其他信徒動手將蔡女毆打致死；後續警方前往王蘊住家破門逮人，王卻一臉茫然，對於案情細節避重就輕、說詞模糊，矢口否認犯行，訊後遭依傷害致死罪聲押禁見獲准。

檢察官本月4日上午再次發動搜索，拘提游姓、黃姓、李姓等3名信徒，不久後幹姓、梁姓2名信徒也自行到案接受訊問，至此已知13名在場者都已經全數到案。而此次拘提到案的信徒中，竟赫見交通部退休副組長李宸宇也在其中，由於案發當時李男也在現場，疑似旁觀過程，因此以被告身分應訊，但因未動手訊後獲請回。目前全案正進一步調查釐清中。