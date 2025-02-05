前男友殺死同居人！鄰居目睹「大黑垃圾袋棄屍」　她竟幫清理現場

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化大村3日發生兇殺案！賴姓男子登門找朱姓女子要復合，但遭到朱女的李姓現任同居男友阻擋，雙方爆發激烈口角，沒想到賴男竟持刀攻擊，李男慘被持刀刺死。案發後，賴男將李男裝進黑色大垃圾袋中，並騎車載到附近大排水溝旁草叢棄屍，有鄰居目睹後，立即報警。警方到場後，將朱女、賴男逮捕，全案目前依殺人罪嫌送辦。

▲彰化情殺案，警方現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

這起案件發生在3日凌晨，未婚的朱女與兩任前男友生下3名子女，而賴男為朱女的第二任男友，兩人育有一女。據悉，兩人分手後，朱女結交新歡，並與李姓男友同居，但賴男仍難忘舊情，經常跑去找朱女，兩男也經常發生爭執。

案發當天，賴男再次前往朱女住處，李男見狀出來保護女友，不料卻被賴男持刀刺死。

▲鄰居目睹賴男棄屍經過。（圖／記者唐詠絮攝）

案發後，有鄰居目睹賴男載了個黑色大垃圾袋外出丟棄。對此，該鄰居出面受訪，還原當時經過表示，當時他聽見「碰」一聲巨響，隨後就看見賴男神色緊張扛著一只黑色大垃圾袋，放置在機車腳踏板上，並載去附近大排水溝旁草叢丟棄，而朱女則留在屋內清理現場。

而由於鄰居有聽見爭吵聲，有見到賴男的詭異行徑，於是報警處理，沒想到竟意外揭發這起情殺案件。

警方到場後，發現朱女住處有血跡，而賴男棄屍地點的溝岸上還留有一處已經乾掉的血漬，尋獲李男時，他已明顯死亡。警方隨即封鎖現場，並將朱女、賴男帶回調查，全案後續依殺人罪嫌送辦。





▲現場地板還留有血跡。（圖／記者唐詠絮攝）