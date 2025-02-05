擅幫病患整形私密處！要女員工「叫他爹地」　富狼醫變態行徑曝光

圖文／鏡週刊

美國紐約一名整形醫師平卡斯（David Pincus）涉嫌未經患者同意，擅自進行私密處手術，並被指控性騷擾多名女性，包括員工和未成年實習生，甚至還涉嫌要求員工以「爹地」稱呼他，受害者已對其提出告訴。

據《紐約郵報》報導，其中一名提告的女員工萊克（Jacyln Riker）指控，平卡斯多次對她性騷擾，不僅會伸鹹豬手偷襲摸胸，還會掀裙看她的內褲，甚至強迫萊克叫他「爹地」，此外更將她當成性玩物，任意撫摸先前替她隆胸的部位，更語出驚人說出「是我創造了妳，我擁有妳」、「我想什麼時候摸都可以」等狂妄發言。

另一名患者索達（Vanessa Soda）則控訴，她在2021年尋求腹部整形手術時，平卡斯在未經她同意的情況下，趁她麻醉時私自進行陰部拉提手術。索達指出，平卡斯面對質問時辯稱她的陰部位置過低，因此才替她進行拉提手術。但索達強調術前並無相關的討論，質疑醫師為何單方面做出如此判斷，且未事先告知她。

平卡斯律師則回擊，聲稱萊克的指控是子虛烏有，指控她別有用心，企圖利用法律程序謀取私利，將為平卡斯的名譽奮戰到底，絕不容許任何不實指控。除了上述兩案外，平卡斯還面臨多起性騷擾、醫療疏失等訴訟，其中包括2020年的一起性騷擾案，當時他口頭性騷擾員工年僅15歲的女兒。也有患者控訴因治療疏失導致住院2週治療感染。

儘管身陷官司風暴，平卡斯仍過著奢華生活，住在300萬美元（約9,900萬新台幣）的豪宅，以30萬美元（約900萬新台幣）的藍寶堅尼跑車代步。

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