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竹聯幫幫主病逝「由誰接任」？他的呼聲最高　曾被封連勝文救星

▲▼竹聯幫幫主黃少岑在喜來登舉辦壽宴，警派60人力蒐證。（圖／記者邱中岳攝）

▲竹聯幫幫主黃少岑過世，由誰接任幫主受到討論。（資料照／記者邱中岳攝）

記者柯振中／綜合報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑4日上午在北榮辭世，享壽75歲，他在離世前並未欽點接班人，繼任幫主的人選受到討論。據消息傳出，幫內已有風聲在討論繼任幫主的人選，其中又以愛堂前堂主、綽號「扣頭」的劉振南呼聲最高。

黃少岑小年夜突然在家中昏倒，隨後被家屬送往榮總搶救。不過經過數日治療，病況仍未好轉，家屬與醫師討論後，決定拔管、將人接回家，黃少岑在家中嚥下最後一口氣。

黃少岑離世以前，並未欽點繼任幫主的人選，因此竹聯幫幫主會由誰來接任，受到不少討論。在受到討論的人選中，愛堂前堂主「扣頭」劉振南呼聲相當高，台灣黑幫教父陳啟禮過世時，劉振南是8位引靈扶棺者中的一人，顯見地位相當重要。

▲▼竹聯幫幫主黃少岑20日在喜來登舉辦壽宴，顏清標（右1）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

▲竹聯幫幫主黃少岑過世，由誰接任幫主受到討論。（圖／翻攝畫面）

此外，2010年間連勝文替國民黨新北市副議長陳鴻源造勢時，遭到綽號「馬面」的槍手林正偉開槍擊中臉頰，劉振南見狀以後，立即衝上前將林正偉制伏、奪槍，因此又有「連勝文救星」的稱號。

事實上，根據《聯合新聞網》報導，除了劉振南以外，竹聯幫內還有2人呼聲較高，分別是出身自竹聯幫「平堂」的「偉強」孟維強，以及創立「地堂」、綽號「鍾馗」的李宗奎。不過詳細人選仍待後續觀察。

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