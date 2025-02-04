情侶雙載遭逼車強攔！黑車臭嘴男囂張狂譙1分鐘　警出手要辦了

記者唐詠絮／彰化報導

一對男女朋友昨(3日)清晨騎機車雙載，從員林市某家超商離開，邊騎機車邊聊天，後方一輛黑車不明原因尾隨，駕駛懷疑2人碎念罵他，將車直接擋在兩人前，不斷的用三字經飆罵，騎士不斷的解釋根本就沒罵人，男駕駛仍無法接受，但駕駛任意將車暫停在車道上，已明顯違規，警方將依法開單，並通知雙方到案說明。

▲男女騎士半路遭飆罵攔車。（圖／民眾提供）

大過年的員林發生惡意逼車擋車事件，氣到當事人將過程po網，從畫面中只見到男女騎士從便利商店離開，後方突然遭到一輛黑車跟上尾隨，接著緊逼該對男女，還將汽車直接擋在兩人前方路口。

▲男女騎士半路遭飆罵攔車。（圖／民眾提供）

男駕駛開始破口大罵「X你娘」、「破麻」、「臭X掰」，「阿怎樣、是勒唸啥小」…，過程長達1分鐘，即便騎士解釋根本就沒有罵他，男駕駛也無法接受，直到眼前的號誌燈由綠轉紅再轉綠，駕駛這才悻悻然離去。

警方表示，此事發生在2月3日清晨約4點10分許，雙方未報案，因該輛轎車有非遇突發狀況在車道中暫停，以及任意迫使他方讓道之駕駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條規定，可處1萬8千元至2萬4千元罰鍰。將通知雙方到案說明以釐清案情。