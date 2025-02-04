陸制裁PVH集團、因美納列不可靠實體　前者被「定調」歧視新疆棉

▲大陸商務部公告制裁兩家美國企業，其中PVH集團被「定調」歧視新疆棉。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

針對美國政府宣佈以芬太尼等問題為由，對所有中國輸美商品加徵10%關稅。中方今（4）日寄出一連串反制手段，商務部網站發佈《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》，並且自公佈之日起實施。

中國商務部網站今4日發佈《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》。

該公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。

公告指出，上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。

據了解，因美納是全球基因定序儀器大廠。先前中國最大基因檢測公司華大集團(華大基因)，與美國基因檢測龍頭因美納(Illumina Inc)打專利權官司，最終華大訴訟上取得勝利，但也被美方視為競爭對手。

美國PVH集團則是世界知名時裝公司，旗下品牌有Tommy Hilfiger及Calvin Klein（簡稱CK）、Warner's、Olga 和True & Co.等品牌。PVH總部位於紐約曼哈頓。

去年9月，中國政府宣佈對Tommy Hilfiger及Calvin Klein（簡稱CK）的母公司PVH集團進行調查，並且指稱這間公司涉嫌對新疆棉企業採取「歧視性措施」。

經過一段時間查證，中國商務部發言人於上個月16日曾表示，初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。當時並未做出任何反制措施。因依照過去案例，中國慎重處理「不可靠實體清單」，僅針對極少數破壞市場規則和違反中國法律的外國實體。

直到今日大陸商務部祭出反制措施，包括即日起PVH集團、因美納列入「不可靠實體清單」，將被禁止從事與中國有關的進出口活動。

除了對上述兩家美企的制裁，中國國務院關稅稅則委員會今公告，根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，從10日起，對原產於美國多項能源與農業機械商品加徵10%到15％關稅，還決定即日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等多項稀有金屬實施出口管制；對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15％關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10％關稅。

中國國家市場監管總局也同步宣布，因谷歌（Google）公司涉嫌違反「反壟斷法」，市場監管總局依法對谷歌公司立案調查。