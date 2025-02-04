東螺媽天公爐挖出15cm骸骨　不排除是人骨！警調監視器追兇

▲廟方從香灰裡面挖出骨骸。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)大年初四(1日)傍晚廟外一隻黑狗狂吠不止，廟方執事人員驚覺有異狀，突然天公爐發爐，立即清理香灰，在爐內發現一支被塗抹上硃砂的骨頭，懷疑遭惡意作法挑釁，檢方認為該根骨骸不排除是人骨，已成立專案追查，並送法醫進一步勘驗，務必讓案情水落石出。

天后宮執行長林建成指出，1日下午他正在宮裡處理事務時，突然有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，對著天公爐狂吠不止，這讓他和信眾們感到非常困惑，接著天公爐突然發爐，起初以為是香灰過多所致，於是把香灰撥開，驚見一根骸骨。

離奇的是，廟方取出骸骨後，黑狗便停止狂吠轉身跑走，經檢視這根骨骸上被塗上一條紅色的硃砂，懷疑有人針對天后宮，故意把骨骸放入天公爐內進行下降術挑釁。警方據報後立即前往天后宮追查，由於放置天公爐處無監視器，目前正在調閱沿線路口監視器，揪出該名作亂者，後續將依違反社維法送辦。

據悉，經警方測量，該根骨骸長15公分，至於從何而來，地方眾說紛紜，有人猜測彰化羊肉爐多，有可能是獸骨，也不排除是人骨的可能。目前檢警已將該根不明骨骸送交法醫進一步勘驗，結果如何，須待法醫開立驗斷書後才能證實。