恐更強！　下波又挑戰寒流

▲吳德榮說，最新歐洲模式今天8時850百帕氣溫及風場模擬圖（上圖左）顯示，零度（紅）線觸及北部陸地；周六晚間8時850百帕氣溫及風場模擬圖（上圖右）顯示，冷空氣較這波略強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五下半天另一波強冷空氣迅速南下，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比這波略強，挑戰入冬以來第3波寒流的機率提高。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島各縣市平地的最低氣溫，前3依序為新北五股區7.3度，苗栗三灣鄉7.8度，桃園楊梅區8.4度；而台北測站10.4度觸及寒流定義，為入冬以來第2波。

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吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，入冬以來第2波寒流影響，今天、周三西半部乾冷，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫約可降至7度左右；今2000公尺（太平山⋯）、周三3000公尺（合歡山⋯）以上高山，仍有零星飄雪機率。



吳德榮表示，周四至周五上半天氣溫逐日漸升，明顯回暖，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，最新各國模式模擬調整漸趨一致，周五下半天另一波強冷空氣迅速南下，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比這波略強，挑戰入冬以來第3波寒流的機率提高，但仍需密切觀察模式調整；下周一白天、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。