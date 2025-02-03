　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

▲內埔年街疑似連續2年同一人抽中汽車大獎。（圖／翻攝臉書）

▲內埔年街疑似連續2年同一人抽中汽車大獎。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合報導

每到過年全國各地都會辦大大小小抽獎，但有眼尖網友發現，今年在屏東內埔年街抽中汽車的幸運得獎人，竟然疑似和去年是同一個人，直呼「也太幸運了吧」。微乎其微的機率也讓不少人質疑「水很深」，「這比2000萬刮刮樂機率還低吧」、「擺明了就是黑箱作業」。

原PO今（3日）在臉書內埔鄉社團發文，照片分享今年抽中汽車的中獎人，與去年中獎人的照片，驚呼「今年內埔年街抽中汽車的人跟去年抽中汽車的人似乎是同一個人，也太幸運了吧！恭喜！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見畫面裡中獎人的五官神似，笑容甚至牙齒排列都近乎一樣，還穿同款帆布鞋，不同的只是抽中的車子品牌款式不一樣，因此引發網友熱議。

「內埔分局，這個是新型詐騙嗎」，不少網友覺得傻眼，也有許多人很氣，覺得被耍了，「公開透明的資訊時代還做這樣…當大家是傻子」、「會不會明年還是她」、「沒有特別喜悅的樣子欸，好像只是過過水」、「今年一張抽獎券20元～聽到的時候我就跟我先生說那我不要參加，因為有可能會有這樣的事情，還真的說中」、「把民眾當盤子，演戲也不會演好一點」、「還好我有明鑑，我才不花那冤枉錢，攤位越來越貴，害得攤販越賣越貴，到最後是不是也跟潮洲一樣，越來越黑，水深不見底。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大S猝逝主因曝光！　小S慟發聲了
大S驟逝！　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年
大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創
快訊／大S春節猝逝！享年48歲
過年急診塞爆！　醫揭「天邊孝子症候群」發作
大S春節行蹤曝光！　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」
快訊／第4張2000萬刮出！　30歲台北男淡定：真的假的
肯爺老婆紅毯全脫了「三點全露」！　全場傻眼⋯大會請出場
快訊／國1南196K追撞！　後方回堵4公里
快訊／NBA又重磅三方交易！　國王一哥到馬刺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

過年急診塞爆！醫揭「天邊孝子症候群」發作：大鬧急診室

拉肚子快1年「醫生也找不到原因」　他驚見保溫杯：這是勸世文

極地冷空氣出海！一部分南掃台灣　鄭明典：未來幾天會降溫

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報

1歲女童「連擲13聖筊」破紀錄！　迎回10萬元金媽祖

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

過年急診塞爆！醫揭「天邊孝子症候群」發作：大鬧急診室

拉肚子快1年「醫生也找不到原因」　他驚見保溫杯：這是勸世文

極地冷空氣出海！一部分南掃台灣　鄭明典：未來幾天會降溫

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報

1歲女童「連擲13聖筊」破紀錄！　迎回10萬元金媽祖

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

開工日凌晨酒駕！騎士逆向行駛被攔查　一吹超標涉公共危險

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

快訊／國3田寮段大貨車爆胎停內側車道　駕駛穿越車陣路肩待援

東螺媽天公爐「黑狗狂吠」挖出骸骨　專家曝：埋骨者將遭天譴

桃園「無監視器路口」2機車碰撞　2女騎士都說是綠燈行駛

限時5天！阿里山英迪格買一送一　到全球必去勝地看雲海、日出

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識

冷到沒完沒了！　下波恐又寒流

全台有雨！　下最大地區曝

洩慾完「老公就去找婆婆」！人妻忍6年崩潰

快訊／7縣市有感！06：02台南規模4.1地震　最大震度3級

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

「下周地獄連上6天班」他卻無法請假：真的很不爽

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

司機員媽媽到車站親送便當　照片暖炸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

大S 10天前才露臉！　現身王偉忠長女歸寧宴

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

大S遭瞎傳死訊「Makiyo經紀人傻眼發聲」！

林襄認最後一脫！「濕身喝牛奶」寫真集未公開遺珠照外洩

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面