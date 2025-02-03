疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

▲內埔年街疑似連續2年同一人抽中汽車大獎。（圖／翻攝臉書）



記者張靖榕／綜合報導

每到過年全國各地都會辦大大小小抽獎，但有眼尖網友發現，今年在屏東內埔年街抽中汽車的幸運得獎人，竟然疑似和去年是同一個人，直呼「也太幸運了吧」。微乎其微的機率也讓不少人質疑「水很深」，「這比2000萬刮刮樂機率還低吧」、「擺明了就是黑箱作業」。

原PO今（3日）在臉書內埔鄉社團發文，照片分享今年抽中汽車的中獎人，與去年中獎人的照片，驚呼「今年內埔年街抽中汽車的人跟去年抽中汽車的人似乎是同一個人，也太幸運了吧！恭喜！」

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只見畫面裡中獎人的五官神似，笑容甚至牙齒排列都近乎一樣，還穿同款帆布鞋，不同的只是抽中的車子品牌款式不一樣，因此引發網友熱議。

「內埔分局，這個是新型詐騙嗎」，不少網友覺得傻眼，也有許多人很氣，覺得被耍了，「公開透明的資訊時代還做這樣…當大家是傻子」、「會不會明年還是她」、「沒有特別喜悅的樣子欸，好像只是過過水」、「今年一張抽獎券20元～聽到的時候我就跟我先生說那我不要參加，因為有可能會有這樣的事情，還真的說中」、「把民眾當盤子，演戲也不會演好一點」、「還好我有明鑑，我才不花那冤枉錢，攤位越來越貴，害得攤販越賣越貴，到最後是不是也跟潮洲一樣，越來越黑，水深不見底。」