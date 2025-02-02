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納坦雅胡將訪美！啟動以哈停火第2階段談判　4日會晤川普

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列總理納坦雅胡 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

以色列總理辦公室今天宣布，總理納坦雅胡美東時間3日將在華府會晤美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），並展開以哈停火協議第2階段談判。

路透社報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計明天從以色列出發前往華府，並於美東時間4日在白宮會晤川普，討論加薩走廊的事務，以及仍受困加薩走廊的以色列人質。

以色列總理辦公室表示，納坦雅胡此行也將與魏科夫會面，並討論以色列在停火方面的立場。而魏科夫也預計另外跟埃及與卡達的官員會談。埃及與卡達過去15個月在美方支持下，於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間扮演居間斡旋的角色。

以色列與哈瑪斯上月達成一項複雜的停火協議，並分3階段執行，且暫停位於加薩走廊的戰鬥活動。哈瑪斯迄今已釋放18名人質，以交換數百名被囚禁在以色列的巴勒斯坦人。目前仍有逾70名人質被關押在加薩走廊。

法新社報導，埃及、卡達、哈瑪斯、以色列代表的正式磋商日期尚未敲定。以哈停火協議第1階段為期42天，且即將於3月期滿。

以色列總理辦公室表示，魏科夫將與卡達及埃及的人員磋商，然後才會與納坦雅胡討論「推動談判的腳步，包含代表團啟程談判的日期」。

停火協議的第2階段預計包含釋放其餘被關押的人，以及就永久結束戰爭進行談判。（譯者：楊惟敬／核稿：陳昱婷）

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