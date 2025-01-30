為什麼花10元買玩偶不如花10元夾中的開心？

▲當你花10塊錢買一個玩偶，不如花10塊錢在夾娃娃機上抓到一個娃娃更加高興。因為你在夾娃娃機上付出了心血 。（圖／資料照）

文／陳允皓

「富蘭克林效應」中的諸多觀點，顛覆了我們傳统的認知。原本我們以為，向他人尋求幫助會給對方添麻煩，容易引起別人的反感，可是富蘭克林效應告訴我們，適度給人添麻煩、不僅不會讓雙方厭煩，還能夠增進彼此的感情。

原本我們以為天道酬勤，付出一定會有收穫，但是人際關係比我們想像中複雜得多，源源不斷地付出，可能會讓對方覺得理所當然，富蘭克林效應告訴我們、引導別人為我們付出更能達到預期效果。

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這和我們從小所接受的教育似乎有所不同，而這些聽起來有些不可思議的結論是如何來的呢？我們就從心理學的角度，解釋隱藏在富蘭克林效應背後的科學依據。

金融學中有個名詞叫「沉沒成本」，指的是以往發生的，與當前決策無關的費用。人們在選擇做出一些行動時，不僅僅會看這件事對自己是否有好處，還要看自己是否在這件事情上有過投入。

舉個例子，當你花了50塊錢去一家從未去過的餐廳吃飯，菜上來以後，你才發現這家餐廳的菜不合胃口、不喜歡吃，這時你可以選擇忽視已經花掉的50塊錢，換一家餐廳，這50塊錢就是沉沒成本。但是大多數人都會覺得沉沒成本難以割捨，會想著已經付出了50塊錢，不如將就吃一頓吧。



當你對一個人付出了精力和金錢，你就會難以將他割捨，因為割捨掉他，你失去的不僅僅是他這個人，還有對自已付出心血的不甘心。就像人們在失戀的時候會難過，其中一部分是對相處多年的另一半的不捨，還有一部分是對自己付出過的情感感到不甘。這就印證了富蘭克林效應中，引導對方為你付出會讓他更加珍惜你的原因。

生活中，你有沒有感受到這種現象？當你花10塊錢買一個玩偶，不如花10塊錢在夾娃娃機上抓到一個娃娃更加高興。因為你在夾娃娃機上付出了心血，你對它的付出愈多，你就愈珍惜、愈喜歡。



在社會心理學中，這是大腦認知失調理論中的「勞力辯證效應」( Effort-justification Effect)，即在一件事情上付出愈多，對它的態度就會愈喜歡。

一個女生愈難追，男生經歷了千辛萬苦通過了種種考驗，終於追到了這個女生，這時男生對這個女生的評價肯定頗高 因為在潛意識中認為自己那麼努力才得到的人，肯定非常優秀，如果不優秀，自己那麼多的努力不就白費了？所以大腦會自動將這個女生歸為優秀。相反的，如果一個女生特別好追，自己三言兩語就把她追到手了，這時大腦會將這位女生歸為不那麼優秀，所以人們通常認為，女孩子要矜持，就是這個道理。

想要引起一個人的好感，就需要讓他為我們付出一定的心血，而不是一味地為他付出，就如同富蘭克林效應中的原理，適度麻煩一下別人，讓他對自己付出心血，這樣既能夠與他建立社交關係，也能博得對方好感。

＊本文節自布克文化出版《富蘭克林效應》一書。