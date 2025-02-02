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台鐵高雄機廠貨車年底大變身！規劃親子遊樂園區　30項設施免費玩

▲▼台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區　30項設施免費玩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台鐵高雄機廠廠區位於鳳山區、苓雅區及前鎮區交界處，占地約1.5萬平方公尺，建築高度約15公尺，原為台鐵南部最大的客貨車維修廠區，因鐵路地下化及臨港線停駛緣故於2021年完成遷建。為加速廠區內貨車工廠活化利用，高市府工務局啟動「高雄親子遊樂園區建置計畫」，現有廠房將改造為親子遊樂園區，預計今年底完工啟用，屆時將有近30項遊樂設施免費玩到翻。　　

工務局說明，將建築物屋頂原有的石棉瓦拆除後設置太陽能光電板，採一半戶外及一半室內設計，是高雄第一座半室內親子遊戲場。交通部分保留武慶路大門，並於武昌路新設出入口，搭配設置停車場202格汽車格及128格機車格，能有效分散車流。 　　

為保留歷史記憶，外觀將以「修舊如舊」為原則，保有舊廠的建物風格及鐵道紋理，並將台鐵機廠內部設施活化再利用，原有門型天車改造為遊戲網繩懸吊裝置，軌道紋理改造為人力台車，將篷守車及客車車廂改造為賣店及休憩區，結合歷史導覽面板等打造鐵道歷史教育區，希望能夠做到新舊融合，在舊有空間內激盪出新的火花。 　　

▲▼台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區　30項設施免費玩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區，30項設施免費玩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台鐵高雄機廠貨車工場大變身！規劃親子遊樂園區　30項設施免費玩。（圖／記者賴文萱翻攝）

園區設施規劃多元，包含多功能幼齡遊戲區、網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車兼直排輪練習場、pump track輪狀車練習場、跑酷練習區、戲水遊戲區、雲朵彈跳床、火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場、家長休憩區…近30項服務設施。

遊樂園區會利用現有廠房設計半室內、半室外遊戲空間，豐富的遊具可以滿足各年齡層的兒童及青少年外，而因應高雄氣候也會設計足夠的遮蔽設施、種植喬木並搭配降溫噴霧，並有充足的休息空間供家長使用，相信市民可以期待，另外規劃多功能廣場可提供假日市集攤商擺攤，兒童及藝文劇團展演活動等，融合遊戲、歷史、市集等多元跨領域的結合，打造精彩豐富的遊憩園區。 　　

公園處則進一步說明，高雄親子遊樂園區採分齡設計，除了2到5歲幼齡及5到12歲的學齡遊戲設施外，其餘都無使用年齡限制，且全區無收費，搭配鄰近的輕軌凱旋武昌站很便利，讓大小朋友都能在園區內盡情遊戲，入場玩到嗨。

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