　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美觀光列車「海風號」首見漸層色噴　無數次打樣才成功

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「海風號」。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵首次以電聯車EMU500型打造美學觀光列車「海風號」，以海為景色，融入台灣地方特色文化，打造美食之輕奢小旅行，113年12月上線後熱賣，更成為鐵道觀光之移動打卡新亮點，台鐵美學也邁新里程碑，車體塗裝為鐵道史上首見的漸層色噴，是歷經無數次打樣測試才成功，成海風號一大亮點。

「海風號」設計靈感源於台灣海洋，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，隱約透著豐沛的水氣，是海中最常見到的海天一色。透過色彩轉化，將最美的海岸色彩帶入列車塗裝，透露出靜謐而優雅的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

車體塗裝也全新嘗試鐵道史上首見的漸層色噴，由於漸層效果不容易在每節車廂均一致，最後經過無數次打樣測試才終於成功，成海風號一大亮點。

▲▼海風號為客車翻新改造打造新美學列車，首見漸層色噴。（圖／台鐵提供）

▲▼海風號為客車翻新改造打造新美學列車，首見漸層色噴。（圖／台鐵提供）

▲▼海風號為客車翻新改造打造新美學列車，首見漸層色噴。（圖／台鐵提供）

台鐵公司說明，設計工作另一重點為氛圍的營造，不論是配置、家具設計，到燈光、材料、質感，皆緊扣海風的主題，從外觀延續至內部，提供遊客平穩的乘車感受，並藉由燈光的搭配，創造舒適乘坐環境。另亦於有限的車殼空間內優化佈設照明設備，隨天色變化改變色溫及亮度，完美呈現海風的意象。

台鐵公司表示，海風號屬台鐵指標性的客車翻新改造計畫，設計過程邀請美學專業委員及觀光列車營運商共同討論，召開7次美學設計諮詢審議，首重強化使用者體驗，從品牌宣傳、銷售到登車，從五感體驗到列車服務的種種環節，經無數次討論提出海風號列車。美學設計思維已是世界趨勢，台鐵公司正逐步導入設計軟實力以驅動創新思維，展現創新變革決心，累積百年品牌價值，再造台鐵嶄新風貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年一家四口擠上高鐵「2小孩大哭要廁所」　下幕超感人
郭富城全家福照曝「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍
大谷翔平驚險一刻！野火引發緊急狀況　和妻子、愛犬深夜撤離
到紫南宮借600元發財金　還錢時問櫃台「可以找嗎」全場看傻
過年診所塞爆「2症狀多數」　醫1天看230人快虛脫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開工日+低溫來襲讓人憂鬱　醫師提醒：1症狀要盡速就醫

最美觀光列車「海風號」首見漸層色噴　無數次打樣才成功

輕航機現身台大！曾與伍佰合拍廣告　自製賽車也來搶鏡

獨／台大學生53年前發射探空火箭　關鍵秘辛曝光

跳槽前必玩心理測驗！發掘讓你工作熱情燃燒的理想老闆

火旁龍來了！　2／9「苗栗火旁龍之夜」祥龍鞭炮轟炸洗禮

北返塞到半夜2點「初五凌晨時段車潮湧2.9倍」　國道今防6地雷

全台有雨！　下最大地區曝

過年一家四口擠上高鐵　「2小孩大哭要廁所」下幕超感人

恐剩8℃！　強冷空氣最凍時間曝

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

開工日+低溫來襲讓人憂鬱　醫師提醒：1症狀要盡速就醫

最美觀光列車「海風號」首見漸層色噴　無數次打樣才成功

輕航機現身台大！曾與伍佰合拍廣告　自製賽車也來搶鏡

獨／台大學生53年前發射探空火箭　關鍵秘辛曝光

跳槽前必玩心理測驗！發掘讓你工作熱情燃燒的理想老闆

火旁龍來了！　2／9「苗栗火旁龍之夜」祥龍鞭炮轟炸洗禮

北返塞到半夜2點「初五凌晨時段車潮湧2.9倍」　國道今防6地雷

全台有雨！　下最大地區曝

過年一家四口擠上高鐵　「2小孩大哭要廁所」下幕超感人

恐剩8℃！　強冷空氣最凍時間曝

樂天桃猿開訓　揭曉2025新口號「NONSTOP 全猿猛進」

樂天桃猿公布第一波談薪　莊昕諺、馬傑森大幅加薪獲肯定

連假最後一天！初五湧現北返車流　恆春警籲多利用替代道路

開工日+低溫來襲讓人憂鬱　醫師提醒：1症狀要盡速就醫

最美觀光列車「海風號」首見漸層色噴　無數次打樣才成功

瘋電影／海洋奇緣2　祖靈召喚要找到失散的族人

輕航機現身台大！曾與伍佰合拍廣告　自製賽車也來搶鏡

導致孩子近視的兇手不一定是電視　近距離長時間用眼是關鍵

立春開工！中醫推薦「3茶飲+5穴道」養陽養肝

獨／台大學生53年前發射探空火箭　關鍵秘辛曝光

舅失戀找怕他的外甥女討拍　她見面秒哭得比當事人還慘

生活熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

到紫南宮借600元發財金　他還錢問：可以找嗎

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

快訊／高雄大雨特報　下到入夜

恐剩8℃！　強冷空氣最凍時間曝

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　1動作窮神恐上門

人妻扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

北部明起轉涼！開工日「濕冷下探9度」連凍3天

更多熱門

相關新聞

台鐵死傷事故！花蓮單車男無生命跡象

台鐵死傷事故！花蓮單車男無生命跡象

台鐵1日晚間6點左右發生死傷事故，一名男性單車騎士騎車行經花蓮玉榮醫院前的平交道時，與從玉里北上的台鐵439車次新自強號列車發生碰撞。事故發生後，男騎士當場失去生命跡象，救護人員獲報到場，已將人送往醫院搶救，詳情仍待釐清。

38歲男闖軌遭新自強號撞噴飛

38歲男闖軌遭新自強號撞噴飛

台鐵推平溪天燈節限定「許願便當」　2/3起限量開賣

台鐵推平溪天燈節限定「許願便當」　2/3起限量開賣

太魯閣號進站爆火花！乘客驚嚇急閃　台鐵：電力接觸線不平整

太魯閣號進站爆火花！乘客驚嚇急閃　台鐵：電力接觸線不平整

嘉義地震　台鐵對號車增停新左營新烏日

嘉義地震　台鐵對號車增停新左營新烏日

關鍵字：

台鐵美學觀光列車海風號

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」送急診　醫曝恐怖後果

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

韓女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！

大樂透1.1億開獎了　百萬紅包還有306組

OL聚餐喝掛　衣服裡竟多一隻手

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

演藝圈「隱藏版親戚」！

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

更多

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面