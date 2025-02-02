最美觀光列車「海風號」首見漸層色噴　無數次打樣才成功

▲台鐵觀光列車「海風號」。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵首次以電聯車EMU500型打造美學觀光列車「海風號」，以海為景色，融入台灣地方特色文化，打造美食之輕奢小旅行，113年12月上線後熱賣，更成為鐵道觀光之移動打卡新亮點，台鐵美學也邁新里程碑，車體塗裝為鐵道史上首見的漸層色噴，是歷經無數次打樣測試才成功，成海風號一大亮點。

「海風號」設計靈感源於台灣海洋，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，隱約透著豐沛的水氣，是海中最常見到的海天一色。透過色彩轉化，將最美的海岸色彩帶入列車塗裝，透露出靜謐而優雅的氛圍。

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車體塗裝也全新嘗試鐵道史上首見的漸層色噴，由於漸層效果不容易在每節車廂均一致，最後經過無數次打樣測試才終於成功，成海風號一大亮點。

▲▼海風號為客車翻新改造打造新美學列車，首見漸層色噴。（圖／台鐵提供）

台鐵公司說明，設計工作另一重點為氛圍的營造，不論是配置、家具設計，到燈光、材料、質感，皆緊扣海風的主題，從外觀延續至內部，提供遊客平穩的乘車感受，並藉由燈光的搭配，創造舒適乘坐環境。另亦於有限的車殼空間內優化佈設照明設備，隨天色變化改變色溫及亮度，完美呈現海風的意象。

台鐵公司表示，海風號屬台鐵指標性的客車翻新改造計畫，設計過程邀請美學專業委員及觀光列車營運商共同討論，召開7次美學設計諮詢審議，首重強化使用者體驗，從品牌宣傳、銷售到登車，從五感體驗到列車服務的種種環節，經無數次討論提出海風號列車。美學設計思維已是世界趨勢，台鐵公司正逐步導入設計軟實力以驅動創新思維，展現創新變革決心，累積百年品牌價值，再造台鐵嶄新風貌。