8萬人民幣「鈔票蛋糕」長這樣　河南媽媽收到後紅了眼眶

記者陳冠宇／綜合報導

過年期間，大陸河南省周口市一位張女士花了5個小時，製作一個8萬元人民幣組成的「鈔票蛋糕」，並取名為「有錢花」蛋糕。當她的父母收到「蛋糕」時，都露出驚訝的表情，媽媽更是當場紅了眼眶。對此，有網友批評是「炫富」，但也有人讚揚女子具有孝心。

綜合陸媒報導，張女士為了這個特別的禮物，除夕夜當天耗費了整整5個小時的時間，期間傾注了無數的心血與精力。不僅如此，這個蛋糕的造價更是高達8萬元人民幣。

事後，紀錄父母收到「鈔票蛋糕」的影片在大陸網路上流傳，受到熱議。張女士向媒體表示，「我爸和我媽當時表情都驚呆了，媽媽當時比較感動，然後就哭了，8萬嘛一共」。

▼一名女子花8萬元人民幣製作「有錢花」蛋糕。（圖／翻攝自微博，下同）

張女士還說，有很多人說給父母挺多的，「但是我現在想的就是，感覺自己給的還不夠，他們兩個挺開心的，然後現在就是特別特別特別開心，努力的意義發揮到最大化嘛」。

對於此舉，大陸網友議論紛紛，有人批評「譁眾取寵」、「炫富無邊際，不值得提倡」、「突然的財富爆發讓炫富現象凸顯」、「就為了拍個視頻（影片）」、「有錢就是任性啊」。

還有網友說，「可以切一塊送給我吃嗎，這蛋糕我也想嘗嘗」、「工資真高，我一年都掙不到八萬」、「這也太讓人羨慕了」、「溫馨的新年禮物，滿滿的親情和奮鬥的動力」。

▼女子的舉動在網路上引發兩極評價。