「失速墜毀」第一視角！小飛機瞬間熄火　情侶猛墜45公尺

▲哈維開飛機載女友，未料引擎突然熄火，迅速墜毀。（圖／翻攝IG@xavi.caballol，下同。）



記者吳美依／綜合報導

西班牙網紅哈維（Xavi Caballol）駕駛超輕型飛機（Ultralight Aircraft），載著女友在高空中飛行，未料引擎突然熄火，從150英尺（約45.7公尺）失速墜毀，事故過程都被駕駛艙鏡頭拍下。

《每日郵報》報導，這起事故去年10月發生在加泰隆尼亞自治區的赫羅納（Girona）一座小型機場。49歲的哈維與女友阿爾芭（Alba Serch）幸運存活，但2人都摔成重傷，頭骨、脊椎骨等多處骨折，一度必須坐輪椅，甚至透過復健與物理治療，重新學習走路。

儘管飽受身心靈創傷，康復之路也痛苦且漫長，哈維仍決定公布駕駛艙影片，希望提醒大家飛航安全，「他們告訴我們，超輕型飛機非常安全，但從經驗來看，我斷然認為它不是的。」

哈維宣稱，他已經駕駛超輕型飛機，做過這種飛行練習數百次，「從沒有以這麼猛烈的方式熄火，並且像是一顆石頭一樣掉下來。」他也不知道墜機是否與上升或下沉氣流有關，又或者風向突然改變，「我知道的是，我再也不會開飛機了，儘管我有飛行員執照。」

哈維與阿爾巴熱愛在社群媒體炫富，他還因此被網友取了「法拉利男」的綽號，但這次墜機又重獲新生，改變了他們的人生觀。哈維說，「我們一直都很自私，只關注自己，但這次經驗讓我們更能夠同情別人，喚醒了想要幫助他人的感受。」