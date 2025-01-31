　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南部餘震不斷！曾文水庫滿載「民憂潰堤」　明起10天放水至烏山頭

▲▼曾文水庫水位已經滿載。（圖／翻攝立委郭國文臉書）

▲曾文水庫水位已經滿載。（圖／翻攝立委郭國文臉書）

記者林東良、莊智勝／台南報導

嘉義大埔地震後，南部地區餘震不斷，30日上午10時11分更發生芮氏規模5.6地震，連日搖不停，加上供給嘉南地區水源的曾文水庫水位已經滿載，引發當地民眾擔憂。對此，立委郭國文在臉書上表示，自明(2月1日)起，曾文水庫將會連續放水10天至烏山頭水庫，籲請鄉親放心。

由於南部地區近日地震頻傳，加上曾文水庫已經滿載，不少當地居民憂心堤壩恐有安全疑慮，相關單位亦接獲數起陳情。對此，郭國文今在臉書上表示，已經與南區水資源分署協調，確認水庫結構安全無虞，同時也啟動安全措施，自明天起，曾文水庫將連續10天放水至烏山頭水庫，每天放水430萬噸，籲請民眾放心，「政府有在進行調節」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭國文表示，截至28日下午17時，曾文水庫水位230.23M(蓄水量4.96億噸)，烏山頭水庫水位56.19m(蓄水量5967萬噸)，農水署嘉南管理處於31日起開始供灌一期稻作，曾文水庫將於2月1日10時起滿載放水至烏山頭水庫供灌利用，屆時烏山頭水庫水位約為55.5公尺。郭國文指出，2月1日起，曾文水庫每天放水量約430萬噸，曾文水庫每天約以20公分速率下降，連續放水10天，水位會降至標高約228.2M。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「這4道年菜」別再加熱吃！　營養師：傷肝腎
北韓少年「看5分鐘南韓電影」　被判勞改14年
美航撞黑鷹67死！　「薩利機長」點出2關鍵：更難避開直升機
初三走春！一抬頭「超多排雲街」　南部人也看到了
餐廳洗碗小妹竟是啦啦隊女神！　短今「洗了9個小時的碗」累爆
南鯤鯓國運籤抽下下籤！解籤師曝「比去年好點」：重點在第3句

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

木蛇年聚財方位曝！專家提醒「腳踏墊下」放1物可招財

韓國女團指定台中必吃　人氣燒肉店年節推1111澎湃大餐

年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」　南部人也看到了

幸運的人會學著「跟焦慮共存」！腦科學家分享4招：不用急著消除

南鯤鯓國運籤抽下下籤！解籤師曝「比去年好點」：重點在第3句

南部餘震不斷！曾文水庫滿載「民憂潰堤」　明起10天放水至烏山頭

快訊／基隆、新北萬戶停水！管線漏水搶修中　恢復時間曝

國道3路段「紫爆」最慘時速剩14公里　雪隧北上回堵5.5公里

金門擲筊大賽冠軍出爐！10歲女童擲14次聖筊獲新車：要賣錢讀書

蛇年2幸運色曝！　3種人小心破財「合夥傷錢又傷情」

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

木蛇年聚財方位曝！專家提醒「腳踏墊下」放1物可招財

韓國女團指定台中必吃　人氣燒肉店年節推1111澎湃大餐

年初三野柳走春！一抬頭「超多排雲街」　南部人也看到了

幸運的人會學著「跟焦慮共存」！腦科學家分享4招：不用急著消除

南鯤鯓國運籤抽下下籤！解籤師曝「比去年好點」：重點在第3句

南部餘震不斷！曾文水庫滿載「民憂潰堤」　明起10天放水至烏山頭

快訊／基隆、新北萬戶停水！管線漏水搶修中　恢復時間曝

國道3路段「紫爆」最慘時速剩14公里　雪隧北上回堵5.5公里

金門擲筊大賽冠軍出爐！10歲女童擲14次聖筊獲新車：要賣錢讀書

蛇年2幸運色曝！　3種人小心破財「合夥傷錢又傷情」

木蛇年聚財方位曝！專家提醒「腳踏墊下」放1物可招財

大年初三出事了！台南56歲男停車打錯檔　下秒撞破店家柱子

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

朋友肇逃他幫忙找人頂包！沒出庭被通緝　辯「沒收到通知書」

是元介認「元衛覺醒今年合體」！斷聯衛斯理10年　首揭20週年重組進度

昔台中最奢飯店將改建　2025最大危老重建潮來襲

熱炒店初二叫貨！闆娘進-10℃冰櫃慘被反鎖　冷凍20mins後獲救

韓國女團指定台中必吃　人氣燒肉店年節推1111澎湃大餐

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」！　被判勞改14年

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

生活熱門新聞

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客：我不是喬骨師

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」全怒

9天連假一堆人出國　「京都爆滿人」畫面曝

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

過年走春！「1景點」幾乎全喊雷：真的看不懂

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

國道3路段「紫爆」最慘時速剩14公里　雪隧北上回堵5.5公里

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

獨爬大霸尖山失聯！山搜專家「見1幕」：是大忌

更多熱門

相關新聞

即／曾文水庫蔣公銅像被震倒　沉入水中消失

即／曾文水庫蔣公銅像被震倒　沉入水中消失

年初二不平靜，30日上午10時許，在嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，震央在嘉義縣政府東南方40.5公里處，深度僅10公里，屬於極淺層地震。台18線、阿里山公路69.5K處受地震影響，有大量落石砸下，一度雙向中斷，10時48分左右由相關單位緊急排除，已經恢復單線通車。

震央就在旁邊　他被搖醒嚇衝出門！網見位置：搖滾區

震央就在旁邊　他被搖醒嚇衝出門！網見位置：搖滾區

曾文水庫園區土石崩塌　今日暫停開放

曾文水庫園區土石崩塌　今日暫停開放

曾文水庫峽谷音樂會　自然與音樂藝術結合

曾文水庫峽谷音樂會　自然與音樂藝術結合

北市圖爆採購弊案　資訊主管遭約談

北市圖爆採購弊案　資訊主管遭約談

關鍵字：

曾文水庫放水

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面