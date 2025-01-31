南部餘震不斷！曾文水庫滿載「民憂潰堤」　明起10天放水至烏山頭

▲曾文水庫水位已經滿載。（圖／翻攝立委郭國文臉書）

記者林東良、莊智勝／台南報導

嘉義大埔地震後，南部地區餘震不斷，30日上午10時11分更發生芮氏規模5.6地震，連日搖不停，加上供給嘉南地區水源的曾文水庫水位已經滿載，引發當地民眾擔憂。對此，立委郭國文在臉書上表示，自明(2月1日)起，曾文水庫將會連續放水10天至烏山頭水庫，籲請鄉親放心。

由於南部地區近日地震頻傳，加上曾文水庫已經滿載，不少當地居民憂心堤壩恐有安全疑慮，相關單位亦接獲數起陳情。對此，郭國文今在臉書上表示，已經與南區水資源分署協調，確認水庫結構安全無虞，同時也啟動安全措施，自明天起，曾文水庫將連續10天放水至烏山頭水庫，每天放水430萬噸，籲請民眾放心，「政府有在進行調節」。

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郭國文表示，截至28日下午17時，曾文水庫水位230.23M(蓄水量4.96億噸)，烏山頭水庫水位56.19m(蓄水量5967萬噸)，農水署嘉南管理處於31日起開始供灌一期稻作，曾文水庫將於2月1日10時起滿載放水至烏山頭水庫供灌利用，屆時烏山頭水庫水位約為55.5公尺。郭國文指出，2月1日起，曾文水庫每天放水量約430萬噸，曾文水庫每天約以20公分速率下降，連續放水10天，水位會降至標高約228.2M。