　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

突發中心／綜合報導　

藝人賀軍翔曾遭一名女荷官指控性侵，不過後來因人證物證皆不符女荷官指控，2024年09月06日處分不起訴賀軍翔。不過該女荷官身分被起底，傳出是竹聯幫大哥的女兒。

據了解，賀軍翔是在1月間與友人前往一處私人招待所聚會時，透過介紹認識在賭場擔任荷官的女子，這名女荷官事後到台北市警松山分局報案，指控賀軍翔對她「毛手毛腳」，提出妨害性自主等告訴，警方通知賀軍翔等人到案說明後，將案件移送台北地檢署偵辦。據傳被害女子是一名酒店紅牌，也有一說是德州撲克場所的女荷官，因雙方糾紛談不攏才爆出。

▲▼賀軍翔涉性侵疑雲，雙手合十走出北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲賀軍翔涉性侵疑雲最後不起訴處分。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方追查後認為，根據現場證人跟物證跡象顯示，皆與女荷官的指控不符，在去年9月6日處分不起訴。賀軍翔事後也透過律師發出聲明強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源。」

不過根據《太報》報導，該名女荷官透過別人轉達訊息，要賀軍翔出面解決，轉達的友人還傳張LINE截圖給賀軍翔，寫道「請轉達為什麼賀軍翔不出面，他比較大牌？」轉達友人還透露「那女生是竹聯幫某堂主副幫主左右手的女兒。」賀軍翔一度嚇到不知怎麼處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北雲餐廳多人上吐下瀉！　老闆喊「會負責」：今暫停營業
被川普點名「67死空難」他害的　美前同志運輸部長反擊了
合歡山2人裝雪鍊　雙雙猝死
獨／倫敦6分鐘1手機被盜竊！櫻花妹遭搶嚇壞　台灣讓她備感安全
除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　衛生局證實獲報：將採檢
獨爬大霸尖山失聯　僅找到背包！山搜專家「見1幕」：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

許願解鎖！高屏通勤民眾敲碗TPASS通勤季票上線 　一次連續搭90天

逃逸移工遭查瞬間鳥獸散　新北警民合作順利逮3人

男警護送被害人回家「吻臉哄睡」　挨告性侵不起訴且免賠

過年帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光只剩87元　心碎訴離

台南阿北騎單車酒駕...遇警竟嗆聲拒測　警將開罰4800元

「行李箱多8公斤」他答應幫帶來台　下場被判關6年

合歡山傳憾事！年節遊客瘋賞雪　業者、司機裝雪鍊雙雙猝死

重案回顧／逆子37刀斬母頭丟中庭！血髮卡花圃　警破門見無首女屍

台南碗粿老店被大火燒毀！老闆僅花2天今開張　老顧客開心上門

試駕千萬保時捷GG了！改裝廠怒告討327萬　吞2連敗原因曝

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

許願解鎖！高屏通勤民眾敲碗TPASS通勤季票上線 　一次連續搭90天

逃逸移工遭查瞬間鳥獸散　新北警民合作順利逮3人

男警護送被害人回家「吻臉哄睡」　挨告性侵不起訴且免賠

過年帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光只剩87元　心碎訴離

台南阿北騎單車酒駕...遇警竟嗆聲拒測　警將開罰4800元

「行李箱多8公斤」他答應幫帶來台　下場被判關6年

合歡山傳憾事！年節遊客瘋賞雪　業者、司機裝雪鍊雙雙猝死

重案回顧／逆子37刀斬母頭丟中庭！血髮卡花圃　警破門見無首女屍

台南碗粿老店被大火燒毀！老闆僅花2天今開張　老顧客開心上門

試駕千萬保時捷GG了！改裝廠怒告討327萬　吞2連敗原因曝

許願解鎖！高屏通勤民眾敲碗TPASS通勤季票上線 　一次連續搭90天

美航撞黑鷹67死！妻剛說「20分鐘後降落」就斷聯　尪嘆：只能祈禱

這才是常態！一票花3千塊↑買刮刮樂「曝回收率」哭：不玩了啦

黑鷹撞上美航客機！《華郵》曝「2致命原因」　釀20多年最慘空難

逃逸移工遭查瞬間鳥獸散　新北警民合作順利逮3人

男警護送被害人回家「吻臉哄睡」　挨告性侵不起訴且免賠

北雲餐廳團圓飯多人上吐下瀉　老闆喊「會負責」：今暫停營業

24秋番回顧／「膽大黨、Re0」兩強權獻神回　Jump戀愛番超青春

韓選秀10大經典名場面！「霧里霧嘟七個八」變迷因　MMO碎嘴團笑翻網

1歐元義大利買廢棄老屋　女「豪砸千萬元裝潢」絕美成果曝

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

社會熱門新聞

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

楊梅火燒車4死！展妻能「點頭搖頭」溝通

三環幫5嫌因沒錢回台投案　今開聲押庭

台東市殯儀館爆冰櫃短缺　家屬悲傷淚求存放遺體

北市女遭詐3700萬！比丘尼當詐團人頭慘了

高雄小港工廠大火　消防出動36車69人

「槍殺三環幫大哥」5惡煞投案　親友哭喊：在伸張正義

更多熱門

相關新聞

老公婚前長得像賀軍翔　網大歪樓

老公婚前長得像賀軍翔　網大歪樓

「同學會我該不該跟去呢？」一名女網友發文表示，老公婚前長得像賀軍翔，帥到讓她暈船，於是兩人便「先上車後補票」，不料結婚20年後，兩人卻從無話不說變成無話可說，如今她得知老公和初戀重新聯繫，甚至要辦同學會，她就不知道是不是應該信任對方。

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

姚淳耀閃耀2500萬鑽錶

姚淳耀閃耀2500萬鑽錶

彭千祐衣架子登最帥男神寶座

彭千祐衣架子登最帥男神寶座

金鐘獎／林依晨罕露深V「東西半球見客」

金鐘獎／林依晨罕露深V「東西半球見客」

關鍵字：

賀軍翔

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面