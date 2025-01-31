控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

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藝人賀軍翔曾遭一名女荷官指控性侵，不過後來因人證物證皆不符女荷官指控，2024年09月06日處分不起訴賀軍翔。不過該女荷官身分被起底，傳出是竹聯幫大哥的女兒。

據了解，賀軍翔是在1月間與友人前往一處私人招待所聚會時，透過介紹認識在賭場擔任荷官的女子，這名女荷官事後到台北市警松山分局報案，指控賀軍翔對她「毛手毛腳」，提出妨害性自主等告訴，警方通知賀軍翔等人到案說明後，將案件移送台北地檢署偵辦。據傳被害女子是一名酒店紅牌，也有一說是德州撲克場所的女荷官，因雙方糾紛談不攏才爆出。

▲賀軍翔涉性侵疑雲最後不起訴處分。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方追查後認為，根據現場證人跟物證跡象顯示，皆與女荷官的指控不符，在去年9月6日處分不起訴。賀軍翔事後也透過律師發出聲明強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源。」

不過根據《太報》報導，該名女荷官透過別人轉達訊息，要賀軍翔出面解決，轉達的友人還傳張LINE截圖給賀軍翔，寫道「請轉達為什麼賀軍翔不出面，他比較大牌？」轉達友人還透露「那女生是竹聯幫某堂主副幫主左右手的女兒。」賀軍翔一度嚇到不知怎麼處理。