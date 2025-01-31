女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

▲按摩示意圖，非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

一名網友透露過年前幫房東太太搬運不需要的家具，事後房東太太在「無罩」的情形下要求他幫忙喬一下，讓他不知所措發文。此文也意外引起網友討論。

網友在「匿名公社」發文，表示在過年前，住在樓上的房東太太請他幫忙搬運不需要的家具到樓下。兩人合力之下，終於完成了這項工作，但房東太太卻因此扭到了手，接下來的發展讓這位網友感到相當不舒服。

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▲房東太太「無罩」要求幫忙按摩。（圖／翻攝臉書／匿名公社）

網友描述，房東太太因扭到手，請他幫忙「喬骨一下」，並不斷指出身上哪裡痠痛，希望他幫忙「抓一抓、捏一捏」。這讓他感到無奈，認為自己並不是「喬骨師」。然而，最讓他無言的是，房東太太竟然沒穿胸罩，這種情況讓他相當不知所措。

這篇貼文立刻引發網友熱議留言「阿姨好阿姨妙，阿姨口袋有鈔票」、「忍一下...交租變收租...」、「近水樓台你不知道嘛，哈哈」、「忍耐一下，你就變房東先生了」。

不過也有網友表示「A片不要看太多，那種阿姨我不想努力了都是幻想，趕快去賺錢過年比較實在」、「好噁心的房東太太」、「什麼都能掰」、「夢裡什麼都有」。