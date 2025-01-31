　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

▲▼按摩示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲按摩示意圖，非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

一名網友透露過年前幫房東太太搬運不需要的家具，事後房東太太在「無罩」的情形下要求他幫忙喬一下，讓他不知所措發文。此文也意外引起網友討論。

網友在「匿名公社」發文，表示在過年前，住在樓上的房東太太請他幫忙搬運不需要的家具到樓下。兩人合力之下，終於完成了這項工作，但房東太太卻因此扭到了手，接下來的發展讓這位網友感到相當不舒服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼房東太太「無罩」要求幫忙按摩。（圖／翻攝臉書／匿名公社）

▲房東太太「無罩」要求幫忙按摩。（圖／翻攝臉書／匿名公社）

網友描述，房東太太因扭到手，請他幫忙「喬骨一下」，並不斷指出身上哪裡痠痛，希望他幫忙「抓一抓、捏一捏」。這讓他感到無奈，認為自己並不是「喬骨師」。然而，最讓他無言的是，房東太太竟然沒穿胸罩，這種情況讓他相當不知所措。

這篇貼文立刻引發網友熱議留言「阿姨好阿姨妙，阿姨口袋有鈔票」、「忍一下...交租變收租...」、「近水樓台你不知道嘛，哈哈」、「忍耐一下，你就變房東先生了」。

不過也有網友表示「A片不要看太多，那種阿姨我不想努力了都是幻想，趕快去賺錢過年比較實在」、「好噁心的房東太太」、「什麼都能掰」、「夢裡什麼都有」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中燒肉店大火、星巴克燒光　顧客咖啡喝一半驚逃：店員喊失火了
今初三全台變天！清晨8.4℃有雨到初五　強烈冷氣團陪開工
華府墜機67人全罹難！　川普證實：當下發生一連串糟糕決定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

「鯊鯊主播」投入2026選戰？　透玄機：答案相當精采

「開工日又濕又冷」　專家：今晚變天！下波挑戰寒流

初三全台變天！今晨8.4℃有雨到初五　強烈冷氣團陪開工

初三交通量逼近天量　國5北上恐連堵17小時「塞到凌晨3點」

快訊／04:05台南東山區規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／04:05台南東山區規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

吳寶春麵包疑藏「壓克力碎片」！他一咬差點斷牙　業者聲明道歉了

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

「鯊鯊主播」投入2026選戰？　透玄機：答案相當精采

「開工日又濕又冷」　專家：今晚變天！下波挑戰寒流

初三全台變天！今晨8.4℃有雨到初五　強烈冷氣團陪開工

初三交通量逼近天量　國5北上恐連堵17小時「塞到凌晨3點」

快訊／04:05台南東山區規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／04:05台南東山區規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

北漂妹嫁有錢人「1強招」　他曝：對象是潛力股！過來人認證

吳寶春麵包疑藏「壓克力碎片」！他一咬差點斷牙　業者聲明道歉了

馬自達CX-60「2.5升四驅版」試駕！入門動力好開　配備好料一次給滿

「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

搞怪「草莓玻璃杯」倒入牛奶秒變身！喝一口美味蛋糕超有趣

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

大夜店員抱病做到早上9點　加盟主兩手一攤「那是你的工作」

辜仲諒「龍年甩尾」重磅回歸富豪榜　人生勝利組昔跌一跤

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

春節長假美股一枝獨秀　國人複委託5大券商爭食

美股收紅！　台積電ADR漲2.88％

金門路口「機車、轎車對決」　騎士驚險跳開...2車起火燃燒

生活熱門新聞

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

即／01:45台南南化區規模4地震　最大震度3級

返鄉「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

蛇年「轉運發大財」　TOP4星座

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

李珠珢任SBS演藝大賞頒獎人「大跳三振舞」

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

蛇年開運　命理師提醒：家中擺３物恐招爛桃花

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

母女大街散步踢到化石　鑑定距今4億年

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面