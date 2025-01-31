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快訊／01:45台南南化區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者鄒鎮宇／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨1時45分台南市南化區發生芮氏規模4地震，震央在台南市政府東北東方46.7公里處，深度16.2公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在嘉義縣大埔、高雄市甲仙、台南市白河。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為嘉義縣、高雄市、台南市，震度1級地區為嘉義市、屏東縣、雲林縣、彰化縣。

資料來源：氣象署

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