寵妻魔人「竟包養買春妹」秒給100萬　正宮抓到：老公不離婚

▲原PO抓到老公偷吃，但對方堅持不離婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼不願意跟我離婚？」一名人妻透露，半年前抓到老公砸百萬包養小三，甚至在家附近租屋給對方。儘管兩人已分手，但老公態度急變，冷漠惡言相向，如今她想離婚卻遭拒，不懂老公到底在想什麼？文章曝光後，網友曝殘酷真相，「幹嘛隨便解僱已經用了20年的工具人？有人顧好家才能放心出去玩啊」。

一名人妻在Dcard表示，結婚20年育有三子，老公是個寵妻魔人，「待我總是予取予求」，每個假日都會出遊住飯店，不料老公根本是時間管理大師，竟在外面買春，甚至包養對方，在家裡附近租房子，這半年以來，花了50萬買精品、送20萬金飾、豪砸30萬給她去歐洲看極光，以及過年買7萬刮刮樂等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，老公還會給小三1至3萬當生活費，甚至幫忙養對方家人，這都還沒完，「每次發生關係後一定會給她千至萬元，更誇張的...有一次一口氣送她100萬現金」，讓原PO傻眼又崩潰。

但攤開兩人對話紀錄，原PO納悶直呼，老公經常對她甜言蜜語，但小三回話少又語氣敷衍，而且還頻頻叫老公「趕快回去陪老婆小孩」。

原PO也進一步透露，夫家是開工程行業，且多元投資副業，因此交友圈廣泛，老公身邊自然有許多複雜的朋友，雖然如此，公婆思想十分傳統單純。

儘管老公已經與小三分手，但原本極度寵妻的老公卻180度大改變，經常大小聲、態度極差、愛理不理，莫名其妙罵她很多子虛烏有的事，令原PO心碎又痛苦，「我好想離婚，但是老公不願意，請問到底為什麼？」

網友紛紛曝殘酷真相，「可能公婆很滿意你，老公還需要你照顧公婆跟小孩，但因為被你發現養小三，只好忍痛割捨小三，這時你在他心中已成千古罪人」、「拍拍你，他只是還需要免費保母跟看護而已，趕快找律師吧，知道他外遇後的求償期限只有兩年」、「幹嘛隨便解僱已經用了20年的工具人？有人顧好家才能放心出去玩啊」、「因為離婚要分你一半財產，還要被公開處刑父母痛罵，還要自己顧孩、顧老的、做一堆雜事，到時候不僅沒時間出去找小三，還供不起養小三的花銷，一定過得沒現在滋潤，非常不划算」。