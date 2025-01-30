影／28年前他飛越黃河！　已故「亞洲第一飛人」帶動壺口瀑布觀光

記者任以芳／山西報導

今年大陸春節假期有九天，不少旅遊景點都是人潮，黃河中游「壺口瀑布」吸引許多遊客打卡。由於壺口瀑布地處山西與陝西交界，擁有黃河一分為二的特殊地理位置，已故知名台灣特技車神、「亞洲第一飛人」柯受良曾於1997年選在此地飛越黃河。《東森新媒體ETtoday》記者帶您重遊歷史景點，欣賞瀑布壯闊美景。

▲黃河一分為二，壺口瀑布位於山西、陝西交界處 。（圖／記者任以芳攝）

作為中國第二大瀑布，壺口瀑布以其獨特的地理景觀聞名於世，首先是特殊地理位置，壺口瀑布被黃河一分為二，位於山西省臨汾市吉縣壺口鎮與陝西省延安市宜川縣壺口鎮之間，是黃河中游的一處壯麗景觀。

瀑布上游的黃河水面原本寬達300米，但在此處被驟然壓縮到僅20至30米的寬度，使得水流更加湍急，瀑布聲如雷鳴，奔騰而下，從20多米高的陡崖上傾注而瀉，形成「千里黃河一壺收」的壯觀景象。

據史書記載，壺口瀑布的形成已有6.5萬年的歷史。在漫長的歲月中，壺口瀑布見證了黃河的變遷，當地保留歷史遺跡，如壺口石窟和壺口古城，見證古代文明的輝煌。

▲ 壺口瀑布（山西岸邊） 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者本次採訪位置，選在山西臨汾市吉縣壺口鎮，每逢冬季黄河壺口段的水流量降低，黄河水開始由黄轉清，但整體水量依然驚人。當記者靠近拍攝只聽見雷鳴般的瀑布聲，奔騰水流不斷向前，十分壯觀。

由於山西岸邊觀看壺口瀑布的動線較寬廣，觀景台延伸至少一公里左右，遊客可以貼近壺口瀑布周邊，近距離走動觀賞，甚至下「龍洞」，也是壺口瀑布景區內一個獨特景點。

遊客順著旋轉階梯而下，到達底層，仰觀壺口瀑布，「龍洞」正下方就是黃河之水，遊客可觀看瀑布頂端落差大約15米的地方，從下向上仰視瀑布，這也是在山西一側才能看到的「獨家」視角。

壺口瀑布解說員張靜介紹，「龍洞洞深13.8米，洞下平台面積118平方米。龍洞又名觀瀑洞，傳說是大禹治水時所鑿。如今成為讓『零距離』領略瀑布的壯麗景色。」

▲ 已故「亞洲第一飛人」柯受良駕車有如一道白色閃電，飛越黃河壺口瀑布。（圖／翻攝 央視CCTV1）

除了觀看壯闊的壺口瀑布，28年前台灣車神柯受良宣布以「飛越黃河」來慶祝香港回歸，同時也搶先一名外國特技車手，提前證明華人也可以做到「飛越黃河」。在此之前，柯受良於1992年騎摩托車成功「飛越長城」，成為家喻戶曉特技車神。

回顧1997年6月1日的夏天，大陸央視CCTV1全程轉播，黃河壺口瀑布（晉、陝）兩岸聚集數萬名觀眾，柯受良準備駕駛白色賽車飛越黃河壺口瀑布，雖然之前有3次「試飛」測試，但最長距離都沒有超過50米，因此當天「飛越黃河」充滿未知變數，也是柯受良對自己最大挑戰。

壺口瀑布最窄的寬度有50米，高度30米，柯受良挑選最適合位置「飛越黃河」，山西岸邊架起飛車跑道平台，陝西岸邊則是做好接應軟墊，讓賽車在高速飛越後，可以完美落下。

柯受良一開始加速出發曾讓眾人心驚，因為現場風速太大，車子飛速後突然停住，之後又倒退，等待最佳時機，當天中午13時19分7秒，柯受良一故作氣，踩足油門向前衝，白色賽車以驚人速度奔向跑道，有如一雙「隱形翅膀」騰空而起，像一道白色的閃電划過黃河上空。

▲ 1997年已故「亞洲第一飛人」柯受良飛越黃河壺口瀑布，央視全程轉播。（圖／翻攝 央視CCTV1）

只用了短短的1.58秒，柯受良成功飛越了50米寬的黃河，穩穩降落在對岸。央視主持人也大喊，「過去了！起飛了！成功了！」柯受良下車後感言十分霸氣的說，「謝謝大家！謝謝！」

為了這場世紀特技表演，柯受良燒掉1500萬人民幣，但「飛越黃河」壯舉震撼全世界，也瞬間打開壺口瀑布知名度，原本幾萬人觀光的小鎮，逐年湧入百萬至千萬中外旅遊人潮。為了這段永恆的歷史記憶，壺口瀑布景區製作相關解說牌，以及飛車的塑像，用來紀念這段珍貴的歷史。