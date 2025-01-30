運將偷親女醉客不認帳　刪行車紀錄器辯「她嘴裡還有嘔吐味」

▲女子酒後搭計程車回家與運將聊天，遭2度偷親嘴唇、情緒崩潰，運將到案不認罪，消遣她嘴裡有嘔吐味、不可能親。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

傅姓男子去年（2024年）大清早，開白牌計程車載送1位帶著酒意的女乘客，趁著女方滔滔不絕訴苦時，2度偷親對方嘴唇得逞，事後挨告推稱女方嘴裡還有嘔吐味道，他不可能親吻，但對話紀錄戳穿他反駁女方「第二次才有說（不要）」，證明他確實偷親，台北地院審酌傅男犯後態度不佳，依性騷擾罪判刑7月，可上訴。

判決指出，傅男去年4月11日上午5點多，經由叫車APP平台轉介，在新北市載送本案女子要回北市住處，女方搭車前因酒醉，剛去醫院掛急診做完初步治療，上車後原本坐在後座，途中按捺不住酒意翻騰，請傅男停車讓她下車去吐個精光，重新上車時，女方改坐副駕駛座，繼續跟傅男聊天訴苦感情不順。

傅男冷不防親了女方嘴唇1下，女方愣住，力持鎮靜催促傅男趕快開車別亂來，不料傅男又偷親1次，女方整個嚇醒，保持距離直到抵達目的地下車，才情緒崩潰放聲大哭，驅車離開的傅男隨即傳訊息「你有沒有怎樣」，女方半小時後回覆「不好」、「你為什麼要偷親我」。

傅男大言不慚表示「我沒有偷親，我正大光明」，女方追問「那我有說不要嗎」、「有吧」等語，傅男聲稱「沒有」、「你沒說話啊」女方吐槽「啊我不是跟你說不要」，傅男立刻回應「第二次才有說」、「第一次沒說話。第二次說妳心裡有太多人了」等語。

女方持對話證據提告，氣憤傅男冒犯舉動讓她害怕與噁心。傅男到案不認罪，堅稱不知女方傳訊息在說些什麼，就順著她的話開玩笑回稱不是偷親、而是正大光明，其實他根本沒親，被起訴後，傅男又推稱對話紀錄所謂的「第二次」，不是回應女方指控他親吻，而是「在說別的事情」。

傅男還消遣女方不僅在車內抱怨感情問題時大哭，又中途下車嘔吐，回車內後嘴裡仍有嘔吐異味，他不可能去親吻。

法官審理認為傅男辯詞前後矛盾、更與雙方對話紀錄不符，且事發當天中午，叫車APP平台因受理女方檢舉，暫時凍結傅男帳號，傅男得知後立刻刪除車內行車記錄器相關影像檔案，若真被女方冤枉，理應保留證據洗刷清白，以免失去工作甚至入監服刑，可見傅男心虛。

法官指傅男利用提供大眾運輸服務機會，對未加防備的女乘客偷親嘴唇2次，造成女方身心遭受嚴重衝擊、更引發相關疾病，且傅男從警詢起就推諉卸責，從未向女方道歉或試行和解，犯後態度不佳，依法定刑最重2年徒刑的性騷擾罪，判傅男7月徒刑，可上訴，若就此定讞將須坐牢。