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不肖養子吸毒又家暴　苗栗老夫婦求助法官...把他趕出門

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

▲徐姓養子自幼壞事做絕，養父母心痛訴訟終止領養獲法官支持，判決將不肖養子逐出家門。（圖／記者楊永盛攝、資料照，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣徐姓不良男子自幼被領養，忘卻養父母含辛茹苦的養育之恩，在外吸毒、酒駕跟少女上床等壞事做盡，回家還對養父家庭暴力；養父母心碎向法院訴請終止領養關係，法官審酌兩造關係不佳、養子涉及多起刑案，足以造成養父母名譽損害及心裡不安，認養親子間的感情與信賴已出現重大破綻，判決終止領養關係，將不肖養子逐出家門。

法官調查，徐姓、饒姓夫妻婚後膝下無子，1999年間收養年幼的小男孩為養子，原本寄望讓他養老送終，可惜天不從人願，徐姓養子自幼愛說謊，國中開始學壞抽煙、吃檳榔，高中變本加厲常不到校，甚至染上吸毒惡息慘被退學，自此在外鬼混、當「啃老族」。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

徐父指控，養子多次跟家人起衝突，還多次向養父嗆聲：要叫人殺掉你！報案請派出所處理他也不怕！事後，養母多次給他機會改過、撤回告訴也沒用，持續在外偷錢、借錢沒還，常有人到家要錢、恐嚇，讓養父母心力交瘁，決定壯士斷腕，向法院請求宣告終止兩造間的收養關係。

徐姓養子經法院合法通知並未到庭，只提出書狀表明跟養父關係不佳，養母對他很好，自愧行為造成養母負擔很重，希望可以給他機會繼續照顧孝順養母；法官認為，縱使本案訴訟期間持續跟養父衝突，卻宣稱希望可繼續照顧孝順養母，使養母陷於配偶與兒子間爭執的兩難境地，又豈是孝順之道？

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

法官調查，徐姓養子已有與未成年人性交、酒駕、毒品、傷害、竊盜等案件遭追訴、判刑，而且目前身上背著多起刑案由檢察官偵辦中，養父至少對徐男聲請2次家庭暴力保護令獲准，確實有對養父言語和肢體衝突，觸法民法：對於他方為虐待或重大侮辱、意犯罪受2年有期徒刑以上之刑等法官終止收養要件，認養親子間的感情與信賴出現破綻，無法回復原來的狀態，已屬難以繼續收養關係的重大事由，裁准終止這段收養關係，養父母才有將不肖兒逐出家門的依據。

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