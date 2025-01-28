初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

▲國道在除夕下午又發生3起小客車追撞，造成後方車流回堵。（圖／高公局提供）

記者林育綾／綜合報導

今（28日）春節假期除夕，下午再發生3起小客車追撞事故，均已排除，國道行車大致順暢。高公局預估，明天初一的國道交通量為平日1.3倍，其中「南向」交通量可達1.5倍，並預判重點壅塞路段共12處，同時公布「疏導管制措施」，建議用路人在特定離峰時間出發，以節省寶貴時間。

高公局表示，今日下午國道行車大致順暢，截至下午2時，國道交通量為42.8百萬車公里，預估今日交通量為92百萬車公里。

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另國道再發生3起追撞事故，下午1時48分，國3北向34.7公里處發生2輛小車追撞，占用中線車道，下午1時57分排除。下午2時8分於國1北向高雄交流道(九如路)入口，發生2輛小車追撞事故，占用入口匝道，於2時19分排除。

下午2時36分於國3北向60公里處，發生2輛小車追撞事故，占用內線車道，於2時47分排除，造成後方車流回堵1公里。上述事故均導致車輛回堵，影響整體車流順暢。

明天大年初一，高公局預估國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍；其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▲高公局預判大年初一壅塞路段。（圖／高公局提供）

高公局預判，明1月29日重點壅塞路段為：

國1：南向「楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統」。北向「圓山-大華系統」。

國3：南向「土城-關西、快官-霧峰」。北向「草屯-霧峰」。

國5：南向「南港系統-頭城」。北向「宜蘭-坪林」。

國4：西向「潭子系統-豐勢」。

國6：西向「舊正-霧峰系統」。

國10：東向「鼎金系統-燕巢系統」。西向「仁武-左營端」。

▼高公局預判大年初一壅塞路段。（圖／高公局提供）

高公局建議，西部國道南向用路人，儘量上午6時前或中午12時後出發。國5南向用路人，建議清晨5時前或下午5時後出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：上午5時到中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統，國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統，採「單一費率再8折」收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼高公局公布初一國道交通疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大）

高公局提醒駕駛人，為避免連續假期在國道上塞車，可儘量利用國道客運、台鐵及高鐵。短途旅次可多利用省縣道，避開國道，以免於入口匝道前等待過久。行駛途中持續透過路上資訊可變標誌及廣播掌握即時路況，並透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

⚫省道初一壅塞路段、交通管制：

另外，公路局表示，今日除夕省道路況順暢良好，明天初一預估上午8時起，省道重點路段及銜接高速公路路段，包含：台61線鳳鼻－香山及竹南路段、台1線水底寮－楓港路段、台74線台中環線接國3交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統、台88線鳳山－五甲等路段，將有車多或壅塞情形。

而台2線與台2乙線關渡－淡水路段、台3線大溪路段、台9線新店－烏來路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計有出遊、新春參拜車潮，建議用路人行前多參考幸福公路APP的即時路況，避開尖峰時段再前往。

同時，台9線蘇花路廊將於明日凌晨4時至下午5時，雙向禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。提醒民眾出遊前，可參考智慧化省道即時資訊服務網，或幸福公路APP，預先做好行前規劃及行車安全檢查。