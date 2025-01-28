虎撲體育21億元賣給迅雷！過去估值曾達300億元

▲虎撲體育。（圖／翻攝虎撲）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸互聯網公司迅雷27日宣布，與知名體育平台虎撲的營運方上海匡慧互聯網科技有限公司達成協議，計劃以人民幣5億元（約21億元新台幣）現金收購該公司，交易預計於2025年上半年完成。

迅雷董事長兼CEO李金波表示，收購虎撲將使迅雷與其形成強大的協同效應，這一戰略舉措將充分發揮迅雷在互聯網內容傳輸領域的龐大用戶基礎和技術優勢，同時結合虎撲的優質體育內容和活躍社區，促進內容下載、社區互動以及忠實用戶群體中的體育消費。

李金波還說，收購將豐富迅雷的內容生態系統，增強社區運營，並通過迅雷的技術和品牌優勢提升整體用戶體驗。

「虎撲」以英語籃筐（hoop）的音譯取名，創立於2004年，是以體育賽事和日常生活為主的文化社區網站，專注於籃球、足球、遊戲、電競賽事等內容，目前用戶數超過1億，活躍用戶數達8000萬，其中90%以上為男性。

虎撲過去10年曾兩次衝擊上市，但均宣告失敗。虎撲最高估值為77.22億人民幣（約330億元新台幣），但後因增值創新不成功、新冠疫情、NBA「莫雷事件」受到不少衝擊。此外，過於垂直的內容、以廣告為主的單一營收結構，也令虎撲的抗風險能力較差。

虎撲CEO殷學斌2021年曾表示，未來將繼續從「直男」用戶的角度出發，但強調這不應是唯一的標籤，而是要聚焦於更廣泛的男性興趣話題，通過產品與服務‌繼續擴大用戶群。