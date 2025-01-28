　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

虎撲體育21億元賣給迅雷！過去估值曾達300億元

▲▼虎撲體育21億元賣給迅雷！估值曾達300億元。（圖／翻攝虎撲）

▲虎撲體育。（圖／翻攝虎撲）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸互聯網公司迅雷27日宣布，與知名體育平台虎撲的營運方上海匡慧互聯網科技有限公司達成協議，計劃以人民幣5億元（約21億元新台幣）現金收購該公司，交易預計於2025年上半年完成。

迅雷董事長兼CEO李金波表示，收購虎撲將使迅雷與其形成強大的協同效應，這一戰略舉措將充分發揮迅雷在互聯網內容傳輸領域的龐大用戶基礎和技術優勢，同時結合虎撲的優質體育內容和活躍社區，促進內容下載、社區互動以及忠實用戶群體中的體育消費。

李金波還說，收購將豐富迅雷的內容生態系統，增強社區運營，並通過迅雷的技術和品牌優勢提升整體用戶體驗。

「虎撲」以英語籃筐（hoop）的音譯取名，創立於2004年，是以體育賽事和日常生活為主的文化社區網站，專注於籃球、足球、遊戲、電競賽事等內容，目前用戶數超過1億，活躍用戶數達8000萬，其中90%以上為男性。

虎撲過去10年曾兩次衝擊上市，但均宣告失敗。虎撲最高估值為77.22億人民幣（約330億元新台幣），但後因增值創新不成功、新冠疫情、NBA「莫雷事件」受到不少衝擊。此外，過於垂直的內容、以廣告為主的單一營收結構，也令虎撲的抗風險能力較差。

虎撲CEO殷學斌2021年曾表示，未來將繼續從「直男」用戶的角度出發，但強調這不應是唯一的標籤，而是要聚焦於更廣泛的男性興趣話題，通過產品與服務‌繼續擴大用戶群。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
勇救4童！英雄老闆還原經過「就是賭」　無懼爆炸：燒到也要救
快訊／京阿尼縱火36死　青葉真司確認死刑
遭DeepSeek屠殺19兆！輝達讚「會玩遊戲規則」：是出色
曾三餐不繼！他身家上億卻每年捐款百萬　只因媽媽一句話
「4大經典年菜」別重複加熱！醫示警：恐吃下細菌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

電訊盈科2.7億元收購《信報》　料有助擴大廣告及訂閱收入

女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」

印度版「未來戰車」亮相　陸網友吐槽：車頭像異形

虎撲體育21億元賣給迅雷！過去估值曾達300億元

央視：到2030年大陸AI人才缺口將達400萬

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

揭秘廣東AI三傑！　DeepSeek創始人與「他們」 都是奇才

港股龍年最後交易日微升　全年升4479點

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉：選手可能缺乏適應

DeepSeek崛起「中國AI超越美國？」　Meta楊立昆：解讀錯誤

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

電訊盈科2.7億元收購《信報》　料有助擴大廣告及訂閱收入

女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」

印度版「未來戰車」亮相　陸網友吐槽：車頭像異形

虎撲體育21億元賣給迅雷！過去估值曾達300億元

央視：到2030年大陸AI人才缺口將達400萬

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

揭秘廣東AI三傑！　DeepSeek創始人與「他們」 都是奇才

港股龍年最後交易日微升　全年升4479點

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉：選手可能缺乏適應

DeepSeek崛起「中國AI超越美國？」　Meta楊立昆：解讀錯誤

小貨車雪隧刁車沒放故障標誌！後車高速直衝猛撞喪命　運將遭判刑

電訊盈科2.7億元收購《信報》　料有助擴大廣告及訂閱收入

北大武山步道坍塌暫停開放至2／16　已繳費住宿山友可全額退費

女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」

問DeepSeek「輝達暴跌你害的？」　秒撇關係：鄉民叫你ALL IN台積電

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

快訊／京阿尼縱火36死！　被告青葉真司「撤回上訴」確認死刑

過年吃元寶！　陳乃瑜、于北辰包餃子互別苗頭

除夕團圓人不圓！營養師曝「年夜飯熱量陷阱」　聰明吃不發胖

勇救4童！英雄老闆還原經過「就是賭」　無懼爆炸：燒到也要救

Energy22年後奇蹟復出再攀巔峰　16蹲掀熱潮！萬人演唱會場場秒殺

大陸熱門新聞

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

「天才AI少女」擊敗美國　DeepSeek獵頭：8年經歷不用

DeepSeek又傳當機災情　官網回應了

DeepSeek神秘創始人國中照曝光　

DeepSeek崛起　等於「中國AI超越美國？」

陸DeepSeek爆紅　團隊「天才少女」被挖走

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

DeepSeek工程師薪水40萬　實習生日薪破4000元

登頂美國APP排行榜！陸DeepSeek強在哪？

陸總理「點頭傾聽」DeepSeek創始人發言　

犯規輸棋　中國棋王：韓對手檢舉後有說有笑

影／奇觀！小西天懸塑近400年一塵不染

「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

30元買彩券中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

更多熱門

相關新聞

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

高雄市深夜驚傳搶響！一部汽車駕駛拒絕高雄市保大迅雷中隊的員警盤查逃逸，結果在逃逸過程當中還衝撞了一部機車，造成機車騎士受傷送醫，而保大員警當下開了9槍，開槍畫面現在曝光。

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎

譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎

面試遇到前女友！博士男求復合「結局哭了」

面試遇到前女友！博士男求復合「結局哭了」

火箭GM挺港　中媒《虎撲》封殺

火箭GM挺港　中媒《虎撲》封殺

關鍵字：

迅雷虎撲

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

5對「沒想到是閨蜜」組合

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面