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譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎　近代最強間諜送金條躲死刑？

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記者曾俊豪／台北報導

大陸央視自10月11日起，一連三天報導「迅雷－2020行動」，宣稱破獲上百起台諜案，在兩岸引起不少話題。而回顧兩岸近代，最知名的間諜當屬川島芳子，儘管抗戰結束後，她因間諜罪被處死刑，但行刑當天諸多不合理的安排，讓許多人認為她其實逃過死劫，隱姓埋名過完餘生。10月23日晚間8時整，《譚兵讀武》第24集帶您揭秘川島芳子死亡之謎。

漢名為「金璧輝」的川島芳子是滿洲鑲白旗人，也是第十代和碩肅親王善耆的第14個女兒，因此身上流著貴族血液。因為從小被日本人收養，川島芳子不但學會騎術，槍法也好，還因此擔任過滿洲國的安國軍司令。

▲▼川島芳子。（圖／翻攝自維基百科）

▲川島芳子。（圖／翻攝自維基百科）

資深媒體人老譚指出，自己曾訪問過一位退伍老兵李伯伯，他表示自己當年曾服務於第6戰區司令部特務營，當年曾到河北保定押解戰犯，當天的人數一共是4個中將與6個少將，另外還有川島芳子 ，一共11個人。

老譚轉述李伯伯的說法，當時在等候轉往北平的火車時，川島芳子突然說自己想上廁所，由於李伯伯是當中年紀最小的一個，只有19歲，便被指派帶川島芳子去廁所，「李伯伯說他那時什麼也不懂
，就帶川島進入洗手間把門關上，然後慌慌張張的把川島的裙子、褲子都脫了，等到川島解手完畢，他再進去幫忙，把川島的裙子褲子穿上。」

▲▼梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

▲▼梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

▲▼梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

除了這段罕見的經歷，李伯伯後來還在獄中看守川島芳子，只不過，後來跟隨上級移動，川島芳子槍決時，他已不在北平。事實上，川島芳子就像是現代電影中的007，是一位超強的間諜，當初被捕候審時，還一度以金條賄賂，短暫越獄，只是人始終沒有逃出北平。

老譚指出，川島芳子最大的謎團就是到底是不是被槍決，因為1948年3月25日行刑日，所以本國地記者都無法進入刑場，只有兩名外國記者進入拍攝，而且事後曝光的照片、女屍等，都與川島芳子身形、髮型有所出入。

川島芳子究竟有無死亡，抑或是如老譚在節目中所說，最終被貍貓換太子，躲在東北度過晚年？10月23日晚間8時整，《譚兵讀武》第24集帶您揭秘川島芳子的死亡之謎。

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▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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