年菜險開天窗！北市私廚萬元蒸籠小年夜被竊　清潔工96元賤賣慘了

▲北市大安區一間知名私廚小年夜「蒸籠」被竊，製作年菜差點開天窗。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市知名大安區私廚餐廳鍋炊具遭竊！警方27日晚間接獲餐廳人員緊急報案指出，餐廳為應付年節特別租來蒸籠與快速爐，孰料當天一早開門時卻發現蒸籠整個消失不見，眼見年菜即將開天窗，急得直接報案。警方獲報後也循線調閱監視器畫面，鎖定61歲的梁姓女子涉嫌重大，將人逮捕到案，同時追回蒸籠，讓店家鬆了一口氣。

據了解，大安區知名海派私房料理準備備戰年夜飯時，卻發現放在店家後方空地租來要價1萬元的蒸籠與快速爐不翼而飛，無法做出年夜飯大菜，急得衝進派出所報案，警方獲報後也循線調閱監視器畫面，鎖定61歲的梁姓清潔工涉嫌重大，並在店家報案後將蒸籠與快速爐尋回。

據悉，61歲的梁姓女子被捕聲稱，自己誤以為店家放在空地上的蒸籠與快速爐為廢棄品，才會將蒸籠與快速爐載去回收場變賣，總共賣了96元，就被警方發現尋回。全案詢後依竊盜罪函請台北地檢偵辦。

大安分局呼籲，民眾切勿隨意拾取任何物品，以免誤拿他人之物，動輒觸法，得不償失，警方對於任何不法均將積極查辦，以維市民財產安全。

延伸閱讀

▸ 喪妻2年半再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議 陳彥翔哥致歉：請大家不要過度揣測

▸ 嫂嫂婚後第一次回婆家過年！開門直接「噴1句」全家傻了 她狂讚：狠角色

▸ 原始連結