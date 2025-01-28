老闆跌倒過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」　店家：很突然的事

▲「頭城北宜石牌香腸」無限期休息。（圖／翻攝自Facebook／頭城北宜石牌香腸）

記者曾筠淇／綜合報導

開在宜蘭縣頭城鎮的「頭城北宜石牌香腸」頗有名氣，許多在地人、觀光客都會前去購買。然而，店家昨（27）日透過粉專發文表示，「今日（指27日）凌晨時，老闆跌倒而離開人世，目前起無限期休息」。不少網友得知後，紛紛表示「節哀，謝謝老闆的美食，一路好走」、「老闆是好人，謝謝老闆，請節哀」。

「頭城北宜石牌香腸」27日透過臉書粉專發文表示，「真的很突然的事，今日（指27日）凌晨時，老闆跌倒而離開人世，目前起無限期休息」，感謝大家的支持和愛護，之後會再另外通知告別式的時間，謝謝關心。

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不少網友得知此事後，紛紛留言回應，「怎麼會如此突然」、「老闆辛苦了，節哀」、「就在過年前......，老闆一路好走，我們會想念你」、「沒辦法接受，太難過了，節哀」、「從國中時就很愛吃老闆的烤肉，直到現在到外地讀大學，回來時依舊會去品嘗這份美味，一路好走」。

還有網友表示，「謝謝親切的老闆帶給我們美食，下雨天去還請我們坐在遮蔽物的地方」、「謝謝老闆，謝謝每次你總是禮貌的微笑，給我們好吃烤肉及美食」、「謝謝你當初在我很低落的時候開導我，你總是那麼樂觀的看待所有事，一路好走，謝謝你」、「客人再多、訂單再多，也保持親切服務、品質一致的典範店家，老闆一路好走」。

稍早粉專也再度發文表示，很感謝大家對老闆（禮貌哥）的肯定和疼愛，但請大家不要在攤位那邊送花。另外，告別式上有可能會放回憶錄，如果大家有跟老闆（禮貌哥）合照過，可以PO在留言處，屆時會集中將照片放在回憶錄中，再次感謝大家關心。