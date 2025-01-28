被當大陸「國禮」送尼克森　大白兔奶糖前身竟是「米老鼠」

▲大白兔糖原名「ABC米老鼠糖」，當時英式牛奶糖和米老鼠都是風靡上海灘之物。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

1972年2月，美國時任總統尼克森歷史性訪問中國大陸，結束長達25年的中美隔絕。當時的大陸國務院總理周恩來，曾將今日家喻戶曉的大白兔奶糖當作「國禮」送給尼克森。事實上，大白兔奶糖源於英國的牛奶糖，推出初期包裝上畫著風靡上海灘的米老鼠，一上市就大賣。

香港《星島網》報導，當年一支先遣隊率先赴大陸安排尼克森的住處、伙食和行程路線。中方服務員招待先遣隊，發現他們每天不停吃大白兔奶糖，房間裡供應的奶糖很快就被吃光，他們還把包裝都留起來，打包帶走做紀念。

賓館服務員發現奶糖消失得如此之快，連忙向酒店經理報告。消息很快傳到中方負責接待的高層領導那裡。周恩來知道後向毛澤東報告這件趣事，毛澤東聽完便笑著說：「美國人都愛吃糖，就送他們人手10斤大白兔奶糖吧！」

周恩來接到指示後立即安排，最終在先遣隊返美前一天，向每一位成員送上了10斤大白兔奶糖作為禮物。美國人興高采烈地提著大白兔奶糖登機返美，回國後也積極分享這種中國糖果。

▲1972年2月，大陸國務院總理周恩來宴請訪問北京的美國總統尼克森。（圖／路透）

先譴隊成員之一的時任美國總統國家安全事務副助理黑格（Alexander Meigs Haig）曾在受訪時說：「這種中國糖果很美味，我帶了一大包回來，當禮物送給白宮的職員們。」

1972年2月21日，尼克森展開歷史性的訪中之旅。周恩來也送上了大白兔奶糖，兩國元首親切交談中品嘗這獨特的禮物。除了尼克森，周恩來也曾用大白兔糖招待蘇聯領導人。

大白兔奶糖始創於1950年代，當時一種來自英國的牛奶糖在上海灘很流行。上海「愛皮西糖果廠」的老闆馮伯鏞吃過後非常喜歡，但當時這種糖價格昂貴，一小包就要半塊大洋，而普通工人一個月的工資也才四、五個大洋。

於是，馮伯鏞決心自己生產，花了半年時間研製出「ABC米老鼠糖」，其配方借鑑牛軋糖，包裝則畫上當時風靡上海灘的米老鼠，一上市就大賣。

僅管愛皮西糖果廠不斷努力壓低價格，但因產量低以及原料成本高，「ABC米老鼠糖」仍是有錢人家才吃得起的奢侈品。直至1950年，糖果公司被中共收歸國有，而米奇老鼠被視為崇洋媚外的符號，便換成大白兔形象。

▼大白兔奶糖目前的包裝。（圖／翻攝自微博）