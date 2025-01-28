除夕必吃9樣年菜！　6禁忌勿踩「初一天亮再關燈」

▲除夕是一家子團圓的日子，在準備團圓飯時有許多需要注意的眉眉角角。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

除夕也稱為歲除，是家家戶戶團圓圍爐的日子，年夜菜要吃什麼會讓不少人傷透腦筋，除夕夜當天也有不能踩的禁忌，「鎮瀾宮」便在官網分享9道必吃的年菜，各有各的象徵意義，也分享6個不要勿碰的禁忌，祝大家平安順利一整年。

九道除夕夜必上桌的年菜包括水餃、火鍋、佛跳牆、菜頭粿（蘿蔔糕）、長年菜、發糕、年糕、魚和橘子，分別象徵「財源滾滾」、「一家團圓」、「福壽雙全」、「好彩頭」、「長命百歲」、「發大財」、「步步高升」、「年年有餘」和「大吉大利」。

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至於6樣建議避開的禁忌，一是「早洗澡」，不要超過12點洗澡，避免把好運財氣洗掉；二是禁倒垃圾，三是忌說髒話，四是把飯吃光，要留到隔天，代表年年有餘，第五是忌關燈火，等到大年初一再關燈，象徵前途光明，最後是記得欠錢不要欠過年。

另外，關於初一再關燈，本站先前曾報導《拜財神「5物品必備」！農曆30晚上到初一燈光不能斷》，供奉財神時，財神要在人多的地方，且周圍需要明亮，因為財神愛熱鬧，而財神爺怕黑暗，所以最好有長明燈，特別是從農曆三十晚上到初一，這一天的燭光是決不能斷，燈光亮也叫財源廣。