恭喜「3星座」翻身了！　2025和衰運說掰掰

▲有3星座在2025年苦盡甘來，準備翻身了。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

2024年過得不順遂的你，苦撐一年終於等到翻身的機會了嗎？塔羅牌老師艾菲爾在《命運好好玩》節目中分享，新的一年有3星座能夠一掃陰霾、苦盡甘來，運勢上會出現令人羨慕的變化，而且非常明顯。上榜的有雙魚座、雙子座及摩羯座，新年新氣象要來了。

艾菲爾點名2025年光耀神采，終於要轉運的星座Top3。請參考太陽、上升及金星星座：

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第3名－雙魚座：誤會和解、重修舊好

雙魚座不論在感情、友情或是親情關係，若曾與非常親近的人有些摩擦或難以啟齒的誤解，你能感覺到2025年隨著一些星象的變化，會獲得苦盡甘來的好運氣，重點是誤會已經獲得和解。若家人、朋友就是雙魚座，代表你和他們的關係會越來越好，又能回到過去沒有壓力、沒有猜忌，沒有誤會的和諧關係。

第2名－雙子座：2025年貴人來住、光耀神采

新的一年運勢非常高漲，能獲得貴人的幫助，尤其是在創業階段、事業正處發展中的人，或在拓展一些工作機會的人，若自覺過去2年運氣沒那麼好，恭喜你，2025年能獲得貴人幫助，深受大家喜愛。業務的開拓會非常順利，能如你所願地拿下大案子。而光耀神采則代表精神，或是外在能量、內在的自信，都能讓運勢獲得加乘。

第1名－摩羯座：事業逢春、有新能量

摩羯座在過去幾年中，運勢稍微被壓抑，雖然很努力，但總是事倍功半，做得多但獲得少、被肯定的機會比較少。不過，來到2025年正遇事業逢春，代表整體運勢有一番全盤的發展，只要在堅持的道路上持續付出，把你的能量予以灌注，相信在工作上能再次得到大家的肯定，並且獲得新能量。