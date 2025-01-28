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出遊「貼心帶1物」遭閨蜜嘲笑怪咖！結局反轉　網讚爆：真的好用

▲帶整包衛生紙旅遊，被嘲笑很奇怪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帶整包衛生紙旅遊，被嘲笑很奇怪。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前與朋友去了3天2夜的旅行，除了必要的衣物，因為過敏體質需要擤鼻涕，特地帶了一整包抽取式衛生紙，結果卻被好友嘲笑很奇怪，結果在整趟旅程中，所有人都不停地跟她借用衛生紙，整包衛生紙也幾乎用完，卻沒人道謝。貼文曝光，不少人表示超方便，自己也會帶一整包衛生紙出門。

原PO在Dcard發文，「旅行帶一整包抽取式衛生紙很奇怪嗎？」跟姊妹玩3天2夜，因為自己是過敏兒，經常會流鼻涕，衛生紙的使用量較大，擔心旅途中找不到衛生紙可用，於是自己帶了一整包。結果好友看到後全笑翻，直呼很奇怪，「怎麼會有人帶這麼大一包衛生紙，要帶也是帶袖珍包衛生紙就好」。

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然而，接下來的3天旅程中，所有人都來跟她借用衛生紙，甚至有人把飲料打翻了，也是這包衛生紙立即救援。原PO表示，3天玩下來，整包衛生紙幾乎用光，證明它真的很有用，但直到旅程結束，這群好友們都沒有人向她道謝，「大家好像也都忘了第一天嘲笑我的事」。

貼文曝光後引發熱議，網友直呼很正常，「帶一整包很正常吧，袖珍包衛生紙怎麼夠用3天？你朋友態度有問題，嘲笑這點也很幼稚，剛好看清他們就遠離吧」、「這就是典型的口嫌體正直」、「我超級愛會帶整包衛生紙的人，完全是出遊吉祥物」、「我上課也會放一包在後背包，出國玩兩個星期也背了一包衛生紙去」。

還有不少同為過敏兒的網友留言安慰，「你沒有問題，只是一般人不曉得過敏者的需求，他們的角度會覺得誇張」、「+1身為過敏兒，用一次都至少3張起跳，袖珍型的面紙真的不足以滿足我的需求」、「整包才Nice！況且知曉自身情況做出變化是對自己的負責，妳很貼心」。

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