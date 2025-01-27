挑戰極限！太平山今年2大活動　盡賞高山湖泊與森林美景

▲▼今年僅有的太平山2場次體育活動「2025太平山自行車系列活動」、「2025太平山雲端漫步路跑活動」。（資料照／林業宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

邀您挑戰極限太平山，國內知名的國家森林遊樂區，擁有雲海、日出、蹦蹦車、溫泉、最大高山湖泊及連綿不絕的森林美景。區內海拔從365公尺一路爬升至2050公尺，不僅是民眾生態旅遊、親近自然的首選地點，也是體育活動挑戰的絕佳地點，而今年僅有的太平山2場次體育活動，分別是「2025太平山自行車系列活動」、「2025太平山雲端漫步路跑活動」。

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2025年的太平山體育活動團體申請案，林業宜蘭分署表示，經專業委員評審後，通過2場次體育活動，分別為中華民國自行車騎士協會於今年5月3日(六)辦理的「2025太平山自行車系列活動」，以及宜蘭縣鐵人三項協會於今年6月7日(六)辦理的「2025太平山雲端漫步路跑活動」，期待您的參與。

「2025太平山自行車系列活動」，從海拔約200-300公尺的長埤湖、土場一路騎乘上爬至約1,900公尺的見晴懷古步道。路程雖然不長，但連綿不絕的爬升路段，深具挑戰性。主辦單位也規劃自行車賽、個人挑戰及電輔車趣味賽，讓您有不同的體驗。

宜蘭縣鐵人三項協會舉辦的「太平山雲端漫步路跑活動」，馬拉松路跑規劃自太平山莊出發，沿翠峰景觀道路跑至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2,000公尺之林道。沿線林木蓊鬱景緻秀麗，並時有雲霧繚繞，漫步穿梭於本路段，猶如於雲端漫步一般，更有跑者分享其因路跑而灼熱的身體被冰涼清新的山巒氣息所包圍，是路跑時的頂級享受，不容錯過的體驗。

為確保活動安全及順利，活動日舉行一個月前將於太平山官網(https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp)、太平山FB粉專(http://www facebook.com/tps100.forest)公布園區路段管制情形，提醒入園遊客配合交通管制措施。活動詳情，請逕洽各主辦單位及所屬網站查詢。