愛妻狂PO美照打卡　意外洩「通緝犯老公」行蹤！毒梟爽度假被捕

▲ 販毒集團頭目格里亞爾巴（Luis Grijalba）與妻子在艾菲爾鐵塔前的合照。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

外號「Shock」、遭到美國通緝的哥斯大黎加販毒集團頭目格里亞爾巴（Luis Grijalba）近日在倫敦遭到逮捕，而其被逮捕的原因，是因為他的妻子埃斯特法尼婭（Estefania McDonald Rodriguez）在社交網站上瘋狂貼自己的美照，結果意外曝光格里亞爾巴的行蹤，最終導致格里亞爾巴在英國倫敦遭到逮捕。

根據《太陽報》報導指出，格里亞爾巴因涉嫌將可卡因從哥斯大黎加出口至美國，所以遭到美國通緝。而他與妻子在倫敦享受跨年假期的時候，被美國毒品執法局（DEA）與英國國家犯罪調查局（NCA）聯手逮捕。

報導中提到，格里亞爾巴的妻子頻繁在社交網站上分享他們的奢華旅遊行程，無意間成為探員追蹤的關鍵。格里亞爾巴妻子的發文展示兩人在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前合影，之後又更新不少在倫敦的行程細節。沒想到就是這些網路貼文，成為逮捕格里亞爾巴的關鍵。

哥斯大黎加司法調查局官員祖尼加（Randall Zúñiga）表示，格里亞爾巴的妻子習慣於記錄每一次的豪華旅遊，並將照片上傳到社交網站，而這些帖子成為了美國毒品執法局密切監控的線索，探員也是透過這些貼文確定了格里亞爾巴的位置。

後續NCA的探員在倫敦橋附近成功逮捕格里亞爾巴，目前格里亞爾巴正在面對引渡到美國的程序。格里亞爾巴在倫敦威斯敏斯特治安法庭的出庭時，面臨參與毒品走私等指控，如果屆時格里亞爾巴被引渡到美國，可能面臨無期徒刑。

報導中也提到，格里亞爾巴在哥斯大黎加曾遭遇過兩次暗殺未遂，其中一次甚至目睹七名同伴在他眼前被槍殺。格里亞爾巴所活躍的利蒙省（Limón province）是毒品暴力的重災區，當地的毒品相關謀殺案在過去十年間飆升了60%。

哥斯大黎加檢察總長迪亞茲（Carlo Díaz）表示，這次的逮捕對言意義重大。雖然格里亞爾巴在哥斯大黎加尚無直接犯罪指控，但他與當地毒品交易的調查密切相關。迪亞茲強調，哥斯大黎加當局將與美國合作，不僅要讓格里亞爾巴接受審判，還會致力於剝奪他的一切非法資產。

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