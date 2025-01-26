比賓拉登8億更多！　盧比歐：可能祭「大筆賞金」獵殺塔利班領袖

▲ 美國新任國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日透露，塔利班政權扣押的美國人質疑似較先前媒體曝光的數字更多，美國可能為此祭出「非常大筆賞金」，獵殺塔利班領袖頂上人頭。

根據《路透》，盧比歐在社群平台X發文寫道，「剛剛聽說塔利班挾持的美國人質比被報導的人數更多。若這是真的，我們將不得不立即向他們的最高領導人開出非常大筆的賞金，甚至比我們給賓拉登的賞金更多。」不過貼文未提供進一步細節，也未具體說明人數。

2001年911恐怖攻擊過後不久，美國曾懸賞2500萬美元（約新台幣8.2億）徵求緝拿賓拉登的線索，國會後來授權國務卿提供最高5000萬美元（約新台幣16.4億）賞金。不過賓拉登後來在巴基斯坦被美軍擊斃，沒有人得到這筆賞金。

喀布爾當局上周表示，美國釋放一名被美國法院裁定犯下毒品走私及極端主義罪名的阿富汗人，以換取2名關押在阿富汗的美國公民獲釋。阿富汗官員21日說明，這名名叫穆罕默德（Khan Mohammad）的男子被釋放後已返回喀布爾。

塔利班政權發言人也證實釋放2名美國人，家屬透露，其中一人身分為雷恩．科比特（Ryan Corbett），自2022年被拘至今；另一人則是威廉．麥肯迪（William McKenty）。

塔利班2021年重掌阿富汗，此前美國經歷20年戰爭後在一片混亂中倉皇撤軍。國際刑事法院檢察官23日宣布，已申請對阿富汗2名塔利班領導人的逮捕令，其中包括最高精神領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada），指控他們迫害女性。