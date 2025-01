加薩停火又一步！　以色列釋放首批「90名巴勒斯坦囚犯」

▲巴勒斯坦囚犯們乘坐的巴士,離開以色列奧弗監獄,民眾激動簇擁而上。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

加薩停火表定19日生效之後,以色列首批33名獲釋人質之中,已有3人順利返回國境,而巴勒斯坦90名囚犯及被拘留者剛剛被證實重獲自由。

《美聯社》最新消息指出,作為與哈瑪斯停火協議的一部分,以色列開始釋放90名巴勒斯坦囚犯,全都是女性或未成年人。

載著被拘留者的大型白色巴士,離開位於約旦河西岸雷馬拉(Ramallah)、以色列奧弗監獄(Ofer Prison)的大門,大批巴勒斯坦人簇擁著,慶祝煙火在眾人頭頂綻放。

根據巴勒斯坦自治政府(PA)囚犯事務委員會,所有或是囚犯都是女性或未成年人,被指控觸犯與以色列安全相關的罪行,包括扔擲石頭,但企圖謀殺等更嚴重的指控。

加薩停火協議總共分為3階段,第一階段19日開始,為期6周,哈瑪斯釋放33名人質、以色列釋放上千名巴勒斯坦囚犯,第二階段談判將會在第一階段期間進行,預料釋放更多人質與以軍撤出加薩,第三階段目標在於結束戰爭並重建加薩。

LIVE: Ninety Palestinians have been freed from Israel’s Ofer military prison following the release of three Israeli captives from Gaza under stage one of the ceasefire deal. https://t.co/omSljumSss