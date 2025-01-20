加薩停火又一步！　以色列釋放首批「90名巴勒斯坦囚犯」

▲巴勒斯坦囚犯們乘坐的巴士，離開以色列奧弗監獄，民眾激動簇擁而上。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加薩停火表定19日生效之後，以色列首批33名獲釋人質之中，已有3人順利返回國境，而巴勒斯坦90名囚犯及被拘留者剛剛被證實重獲自由。

《美聯社》最新消息指出，作為與哈瑪斯停火協議的一部分，以色列開始釋放90名巴勒斯坦囚犯，全都是女性或未成年人。

載著被拘留者的大型白色巴士，離開位於約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）、以色列奧弗監獄（Ofer Prison）的大門，大批巴勒斯坦人簇擁著，慶祝煙火在眾人頭頂綻放。

根據巴勒斯坦自治政府（PA）囚犯事務委員會，所有或是囚犯都是女性或未成年人，被指控觸犯與以色列安全相關的罪行，包括扔擲石頭，但企圖謀殺等更嚴重的指控。

加薩停火協議總共分為3階段，第一階段19日開始，為期6周，哈瑪斯釋放33名人質、以色列釋放上千名巴勒斯坦囚犯，第二階段談判將會在第一階段期間進行，預料釋放更多人質與以軍撤出加薩，第三階段目標在於結束戰爭並重建加薩。