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農改場線上教「160種植物栽培技巧」　香菜也能在家簡單種

▲桃園農改場建置「種菜芳城市」農耕植栽養護資訊平台。（圖／翻攝網頁）

▲桃園農改場建置「種菜芳城市」農耕植栽養護資訊平台。（圖／翻攝網頁）

記者楊惠琪／台北報導

想在家拈花惹草當綠手指，但每次滿懷期待買花草盆栽回家，最後枯黃一片失敗收場。農業部桃園農改場耗時3年建置，推出「種菜芳城市」農耕植栽養護資訊平台，整理160種常見植物，傳授各種植物所需的栽培環境、容器與照顧方法等，並區分難、中、易三種栽種難度。

桃園農改場指出，經過3年研發建置，整理出160種常見植物，包含葉菜、花果菜、根莖菜、香辛料、香藥草、食用花卉、五穀雜糧、觀葉植物、觀花植物等9大類，除了分門別類方便檢索，也設定「種植難度」，方便民眾循序漸進累積種植技巧。

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桃園農改場說，平台還建立作物的「需光性」等級，幫助民眾快速判斷可選擇栽種的作物，還有「菜菜診間」，用實際照片指引使用者區分病蟲危害徵狀，並且提供友善防治的建議。

舉例來說，香菜控若想在家自行栽種香菜，依據「種菜芳城市」農耕植栽養護資訊平台揭示，種植難度是最初階的「易」，生長適合溫度介於20到25℃，可在頂樓、陽台、露台種植，選擇培養土或砂質壤土等保水及排水良好的介質。

種植前兩周施用添加有機肥或者化學肥料充分與土壤混和，之後即可種植，灌溉則維持中溼度模式，播種後約30到40天即可採收，採收時可連根拔起。

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