返鄉車潮出發！下午國道6路段易塞　高公局：提早改道

▲上10時16分國1南向344.6公里發生2小客車追撞事故，導致回堵3公里。（圖／高公局提供）



記者陳威廷／台北報導

今日為春節連續假期首日，截至上午11時，國道全線交通量為36.9百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、北向汐止系統至五堵；國3南向烏日至霧峰；國5南港系統路段，其餘路段行車大致正常。

高公局指出，今上午10時16分於國1南向344.6公里發生2小客車追撞事故，導致回堵3公里；10時06分於國1南向144公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里；10時28分於國1北向91.2公里發生2小客追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里，以上事故均已排除。

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▲10時28分國1北向91.2公里發生2小客追撞事故占用內線車道，導致回堵3公里。（圖／高公局提供）



高公局表示，預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段 ；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

春節假期開車出遊，行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，避免車輛發生前述等情況。因高速公路車速較快，行駛途中一旦發生車輛故障，相對較為危險，落實檢查來維護車輛安全，才能順利抵達目的地。

▲行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓與冷暖氣。（圖／高公局提供）