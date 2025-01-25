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小改造大財運！12招打造五星級飯店夢幻浴室開啟新年新氣象

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在風水學中，「水」象徵著財運，因此家中的「浴廁」空間也被視為財運的重要風水寶地，需要保持明亮清潔。歲末年終正是除舊佈新的最佳時機，想要改變運勢、迎接財神的你，不妨從「浴廁空間」下手，以明亮、潔淨的浴室為自己開啟新氣象；參考國外網站《BRIGHT SIDE》提供的12個簡單秘訣，讓你的浴室散發如同五星級飯店般的高級感，煥然一新為居家生活帶來幸福與財運。

1、白色毛巾展現簡潔優雅

大多數五星級飯店的毛巾、浴袍和拖鞋都以白色為主，因為白色既實用又耐用，可用高溫清洗，且不易褪色，能常保潔淨如新；如果不喜歡白色，選擇素色的毛巾也可以。

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2、換蓮蓬頭體驗豪華沐浴

一個設計時髦、功能強大的蓮蓬頭，能立刻提升浴室的質感和使用體驗。多種花灑模式給予不同的膚觸、適用不同使用情景，因此僅僅只是更新蓮蓬頭就能讓浴室和沐浴時光有新氣象。現在許多品牌還推出節水型蓮蓬頭，兼具美觀與環保。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、高質感浴墊踩踏更舒適

進出浴廁腳下踩的踏墊也是不可忽略的細節！不妨換上與浴室設計風格搭配的棉質浴墊，雖然需要多花一點時間定期清洗，但能更提升整體質感，當你每次踏入浴室都感到愉悅，運氣怎麼可能會不好。

4、配備大鏡子擴大空間感

大鏡子不僅讓空間看起來更寬敞，使用起來也能看得更清楚全面。不過要是家中浴廁空間不足、主鏡不大，可以學習飯店常用的小技巧，在主鏡旁邊加裝一個放大鏡，同樣有效果且方便使用。

5、窗邊「風景」增添變化

費點心思在浴廁的窗戶窗檯部分，也能有效提升浴室舒適度，像是可以使用不透明玻璃、漂亮充滿設計感的窗簾，或擺放綠植，來改變浴室的色調、增添生機，像是竹子就非常適合潮濕的空間，能增加浴室的清新感。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、洗手台整潔有序提升質感

五星級飯店通常會使用統一樣式的洗漱用品和盛裝容器等，會避免使用風格雜亂無章的瓶罐，所以在家你也可以選擇與水龍頭顏色搭配的分裝瓶或肥皂盒等，讓整體調性更加有一致性，從而提升啁級質感。

7、柔和照明光線營造溫馨感

飯店的浴室通常配備主燈和輔助燈光，特別是在鏡子周圍會選用設計感十足的燈具，家中如果條件允許，也可以嘗試看看，甚至還能再多安裝壁燈或吊燈；別忘了選擇溫暖的燈光色調，避免冷光讓空間顯得冷冰冰、沒有生氣的樣子。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、多點小細節浴室更有溫度

即使最樸實零裝潢感的浴室，只要加上一些用心的小細節也能煥然一新，例如試著選用造型別緻的香皂、毛巾籃或牙刷架，或是擺放香氛蠟燭、鮮花，甚至是一件精巧的小擺飾，都能讓每次進入浴室成為一種享受。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、極簡設計讓空間加倍寬敞

你有發現嗎？五星級飯店的浴室大多採用極簡風格，以單色設計為主；尤其是全白設計特別適合空間小的浴室，不僅看起來更整潔，也讓空間顯得更寬敞；家中的浴室也可以參考這個原則，盡量留白。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

10、自然材質打造舒適氛圍

不少高級飯店會選擇自然材質如木質桌面、藤編配件或石材地板，讓浴室散發溫暖的自然氣息，也會進一步避免使用過於鮮豔的顏色，以免破壞整體的協調感。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

11、巧妙加入設計重點添層次

如果覺得浴室全白的設計太過單調，可以考慮加入適當的色彩點綴，例如在牆壁或天花板改成亮色，或使用獨特的牆面裝飾，像是動物紋樣或異國風情的畫作，都能讓浴廁空間擁有獨特的特色。

▲▼過年,春節,浴室,廁所,財運,布置。（圖／取自免費圖庫pexels）

12、打造易清潔的實用空間

五星級飯店的浴室之所以讓人覺得舒適，不僅是因為風格美觀，還因為它講究實用性，為了方便日常清潔，選擇邊緣平滑、接縫小的瓷磚，並使用壁掛式家具，讓清理地板更加方便。牆面內嵌式的收納設計，也能減少灰塵堆積，讓浴室始終保持清爽。

趁著歲末年終，讓你的浴室大變身吧！打造一個乾淨明亮的浴室，不僅能提升生活品質，更能幫助你趨吉避凶，迎接一個充滿希望與財運的新一年！

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