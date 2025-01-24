苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

▲苗栗消防局小隊長羅律典（右2）休假救回老翁，低調未告知同事；縣長鍾東錦今表揚、致贈紅包獎勵。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

為善不欲人知！苗栗縣消防局西湖分隊小隊長羅律典，去年底休假到新竹市城隍廟逛街，遇到一名老翁異物梗塞倒地失去意識，發揮職業本能第一時間實施CPR和AED，成功協助將老翁自鬼門關救回。羅的長官直到今年1月中旬，新竹市消防局發函告知，才得知他挽救寶貴生命，決定記功1次表彰，縣長鍾東錦今天歲末發放福袋時，也公開表揚和致贈紅包獎勵。

苗栗縣消防局透過臉書粉專指出，近日收到新竹市消防局發函告知，西湖分隊小隊長羅律典在去年12月28日（星期六）休假期間，在新竹市城隍廟內主動協助異物梗塞導致OHCA（到院前心肺功能停止）的民眾，第一時間搶救直到新竹市消防局救護人員接手，成功將患者從鬼門關救回，且已於1月9日康復出院。

消防局副局長黃德興表示，羅律典對於休假期間熱心助人、見義勇為的舉動相當低調，並未告知其他同事，直到竹市消防局發函感謝並建議給予適當獎勵表揚，大家才知道他的善行義舉，決定記小功1次。今天上午縣長鍾東錦夫妻偕同副縣長邱莉莉等人，前往消防局發放年節福袋時，頒獎狀和獎勵金表揚羅律典的善舉。

羅律典說，事發當天為週末休假日，偕同家人新竹城隍廟附近用餐，吃飽後發現1名老翁倒地已無意識，他消防魂上身，立馬切換工作模式，蹲下跟另一名在附近開店的新竹市義消志工合力救人，分別清除老翁口中異物、輪流實施CPR，評估後使用AED電擊，直到新竹市消防局救護人員接手，「很慶幸有把人救回來」。

羅律典今年39歲，從事消防工作約19年，他謙虛說：「救災救護工作是消防員本職，只是盡我所能，盡一分心力，而且助人為快樂之本，每一次救援成功會讓工作更具信心與成就感。」