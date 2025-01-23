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傳奇之路-中橫公路故事特展今開幕　傳達大時代的勇氣與使命感

記者李陳信得／台中報導

交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段舉辦「傳奇之路－中橫公路故事特展」，在谷關遊客中心正式開展！於1月23日起至3月23日，每日上午8時30分到下午5時30分展出，呈現興建中橫公路歷程中突破層層關卡的真實故事，展出各方英雄為工程及運輸建設，從無到有的規劃、興建與維護，以及與時俱進的工程工法。更希望透過展覽傳達大時代的勇氣與使命感，鼓勵大家跨出舒適圈，做出改變，開拓未來的新天地。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝） 

▲傳奇之路-中橫故事特展，今(23)日上午載谷關遊客中心舉辦開幕典禮。（圖／記者李陳信得攝）

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▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

中橫故事館今(23)日上午11時在谷關遊客中心舉行開幕典禮，由公路局台中分局傅局長主持，市議員古秀英及多位民意代表及居民都來參與盛會，展覽透過文字、圖片及影片等方式，生動地呈現前輩們建築成就，讓觀眾深入了解背後的故事和建造過程。養路勇者述說公路無名英雄，在颱風、地震等災害侵襲下，奮不顧身，大膽冒險，搶修道路，維護這條得之不易的道路暢通。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

展場內也擺放許多早期測量、開鑿中橫公路使用的器具，最特殊的就是在展場入口處(谷關遊客中心一樓大廳)透過影片騎乘自行車身律奇境，民眾可自由選擇騎乘中橫公路路徑，模擬體驗沿途的壯麗風光，享受彷彿身臨其境的騎乘快感。展場內更推出「扭蛋任務」活動，只要完成展場內的任務挑戰，即可與工作人員換取代幣，體驗中橫特展扭蛋機，獲得精美紀念品(每日限量25份)，其中為配合谷關富有百年歷史及最珍貴天然資源「溫泉」特色，亦有提供泡澡球紀念品。如同修築路段用的怪手，憑藉自己的一身功夫獲得獎賞吧！

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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