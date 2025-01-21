女地勤士官長遭「戰機進氣口吸入」　送醫搶救仍宣告不治

▲清泉崗基地。（圖／翻攝Google Maps）



政治中心／台北報導

空軍清泉崗基地發生一起意外，一名地勤女士官長因不明原因在經國號戰機起飛過程中，遭戰機的進氣口吸入，空軍司令部今（21日）表示，本屬清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

空軍司令部表示，對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。