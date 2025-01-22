逾9成柴油車符合五期碳排標準　大豐環保獲ISO 14067碳足跡認證

▲大豐環保榮獲ISO 14067清運服務碳足跡認證。（圖／民眾提供，下同）。

記者鄧木卿／台中報導

隨著國際社會對淨零碳排的目標日益關注，各國政府和企業積極推動ESG（環境、社會、治理），致力應對氣候變遷的挑戰。全台多家據點的大豐環保公司2024年底通過ARES第三方驗證機構頒發的ISO 14067碳足跡認證，可望引領業界邁向低碳未來。

ISO 14067認證核心包含界定標的產品與準確取得數據等等，大豐環保從清運服務的全生命週期入手，參照PCR「公路運輸服務」，進行全方位碳足跡盤查，涵蓋原料取得、運輸服務及廢棄物處理等階段。經過嚴謹計算，公司碳排放量較政府公告基準降低近25%。

大豐環保業務部阮常新資深經理舉例，大豐積極淘汰老舊柴油車輛，目前9成以上車型已符合五期或六期排放標準。同時導入電動堆高機取代柴油設備，顯著降低操作過程中的碳排放。

▲大豐環保開發「車輛物流管理系統zCar」，結合智慧化系統實現運輸全資訊化。

此外，得益於2018年開發的「zCar智慧化系統」，大豐環保能精確規劃運輸路線，並全程追蹤碳足跡，提升清運效率與降低環境負荷。

不僅落實完善的碳管理，大豐也鎖定綠色能源的開發與應用，以綠電與碳權抵換，逐步邁向碳中和，積極建置太陽能設備與儲能系統，自發自用，並取得經濟部能源署頒發的綠電憑證，針對無法完全消除的碳排放，則採取「優先減碳，再碳權抵換」的策略。

大豐環保更自主購買3000噸國際認證的碳權，全面抵消2024年的廢棄物清運碳排放量，期許為台灣環保業樹立典範。