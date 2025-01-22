發毛！印度村莊爆「神秘死」44天奪17命　政府急調查

▲印度一處村莊，村民陸續「感染怪病」死亡。（圖／擷取自X）

圖文／CTWANT

位於印度北部拉朱里縣（Rajouri）的一處村莊，近一個多月來陸續有村民「感染怪病」死亡，至今已有17人病逝，且弔詭的是，死者間大多具有親屬關係，目前當局已介入展開調查。

根據《印度時報》、《新印度快報》等媒體報導，該起神秘連環死亡事件起源於2024年12月7日，居住在拉朱里縣布達爾村（Budhal）的4名孩童及1名成人在參加完社區聚餐後，不久5人全部詭異病逝，接著12月12日，1名婦女及3名孩童又傳出死亡消息。

直至今（2025）年1月9日，當地村民阿斯拉姆（Aslam）的6名孩子相繼患病過世後，沒想到事隔10天後，與阿斯拉姆同住的叔叔、嬸嬸也驟然辭世。布達爾村在短短44天內包含4成人及13孩童，共有17人連續死亡，令人發毛的是，死者全集中在3個家庭之間，且互有親屬關係，引起當地居民惶恐不安。

當局獲報後隨即展開調查，據屍檢報告顯示，17人並非因罹患傳染病或病毒導致死亡，不過進一步追查發現，村裡的一處供水被驗出殘留農藥和殺蟲劑，緊急下令封閉該水源。對此，警方也成立專案小組，全力調查該起詭秘死亡案，至於死因是否為「中毒」導致，仍尚待釐清。

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