過年遊韓注意！仁川機場塞爆　連假估「每天湧21.4萬人」創新高

▲ 南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓仁川國際機場近期因調整安檢規定，頻傳旅客趕不上飛機的災情，過年期間若有計畫出遊更要注意，預估指出南韓春節10天連假期間，仁川機場日均運量將高達21.4萬人次，創下開航以來新高。

綜合《韓國經濟》等韓媒，仁川國際機場公社21日表示，1月24日至2月2日的10天春節連假期間，預計機場流量將達214.1萬人次，日均21.4萬人次，和去年的19萬人次相比增加12.8%，較2019年疫情前的20.2萬人次也增加6%。

預估此次連假期間旅客最多的日子落在本月25日，達到22.8萬人次，出發旅客最多的為25日的12.4萬人次，抵達旅客最多的則是30日的12.1萬人次。

機場公社為方便旅客及安全營運，與相關機構聯合實施特別交通對策，出入境大廳將提早30分鐘開門，延長開放時間，並增設安檢櫃台，緩解航廈混亂，也將增派逾百名服務人員並增設志工服務台。旅客也可善用Smartpass人臉辨識出境及Easy Drop行李託運服務，減少排隊時間。

此外，機場公社將加強管制違停車輛，並視需求開放臨時停車場，但因旅客量眾多，仍呼籲盡量乘坐大眾交通工具。