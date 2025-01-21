呂捷子時生會有老桃花！該不該斬？　夫妻求子算發射時間

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

下周就要過新年，是不是想要馬上知道自己的財運和桃花運為何？《豈有此呂》邀請命理師湯鎮瑋來解答，他說在子時和午時出生的人會有老桃花，讓子時出生的主持人呂捷，一聽都來勁了（武松快打他），追問是桃花很老還是老了還有桃花！答案是後者，但阿湯哥提醒桃花等於財運，所以不該亂斬！

▲命理師湯鎮瑋 。（圖／《豈有此呂》）

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湯鎮瑋自稱有個老靈魂，喜歡讀農民曆，小學三年級在家中找到一本手相書後，自學替長輩算命，得到不少成就感，大學畢業就入行，至今20年未曾換工作。

而客人需求百百種，剖腹產算日子都是正常發揮，但有次卻有新手爸問湯鎮瑋「老婆羊水破了怎麼辦？」讓他黑人問號；還有結婚5年的夫妻想求子，要算的竟是「發射時間」，讓他不禁開玩笑反問:「你能控制嗎?」

▲湯鎮瑋分享新年運勢 。（圖／《豈有此呂》）

至於大家最關心的新年運勢，湯鎮瑋表示2025乙巳蛇年是驛馬年，代表著會有許多變動，而生肖運勢前三名，分別是屬雞、猴、狗，呂捷就是屬猴，湯鎮瑋讚他帶福德星，有貴人幫扶，但年初會先業力引爆，理由竟是因為他太小氣！

▲呂捷讚湯鎮瑋外型可比命理界金城武 。（圖／《豈有此呂》）

被問起命不好該怎麼辦？究竟如何改運？湯鎮瑋說，求神問卜只是一時的，真想改運，還得靠自己行善積德，自有福報。他也說，有時候衰到極致，就表示即將要換運了，呂捷也認同，分享他爆衰那年的故事！

更多流年與大運分析，請鎖定1月21日下午1:10的《豈有此呂》。