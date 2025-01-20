漢堡王薯條重新開賣！加碼推升級版「國王日」優惠

▲漢堡王薯條回歸，加碼推國王日優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」1月12日起因臨時性供貨問題停賣薯條，今（20）日宣布「薯條即日起全面恢復供應。」同步推出全新「國王日」優惠，限時1天雙堡下殺57折還送瓶裝水，且無論會員、非會員皆可享優惠。

▲漢堡王發出最新公告。（圖／翻攝漢堡王臉書粉專）

漢堡王今日於臉書粉專發出最新公告表示：「薯條即日起全面恢復供應，感謝各位消費者的體諒與等待。」

同時宣布推出全新升級「國王日」優惠，凡購買雙層小華堡、雙層火烤牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡任選2個只要159元，較原價打出57折，還可免費獲贈瓶裝水，1月22日限時1天於全門市開跑，每人每筆訂單限購3組，各門市各品項售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不參與此活動。

▲三商炸雞祭出炸雞桶買1送1優惠。

另，全台13家三商炸雞至1月22日也祭出「買1送1」優惠，期間凡購買6塊炸雞桶就送6隻風味雞翅桶，2桶特價390元，換算下來，每塊炸雞不到33元；「拿坡里披薩·炸雞」至1月22日也推外帶或內用皆可享「買6塊炸雞桶送小披薩1個」優惠，特價390元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。