快訊／TikTok緊急發聲明：正在恢復美國營運

▲美國當地1.7億名用戶無法使用TikTok了。(圖/達志影像/美聯社)



記者許力方/台北報導

美國針對TikTok的禁令19日生效,導致1.7億美國用戶無法使用,美國總統當選人川普(Donald Trump)稱將簽署行政命令,延緩禁令。台灣時間20日凌晨,TikTok公司發布聲明表示,「正在」恢復對美國用戶的服務。

TikTok在聲明中指出,在川普向他們保證後,將重新把TikTok平台上線。根據協議,TikTok正在恢復營運,「感謝川普向我們提供了必要且明確的保證」,確保TikTok對美國1.7億用戶提供服務。

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…