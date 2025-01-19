美國TikTok禁令生效　孩童狂打911抱怨不能用

▲美國對TikTok的禁令生效，導致大量用戶搜尋VPN。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

中國科技公司字節跳動（ByteDance）旗下的社群平台TikTok，近日因為美國禁令的關係，導致大量美國用戶不滿，不但VPN的關鍵字搜尋明顯上升，更有兒童致電911報案中心，抱怨TikTok被禁用，顯見這款社群軟體在美國的影響力。

根據外媒報導，美國對TikTok「不賣就禁」的法令19日開始生效，導致TikTok及相關程式在美無法使用。在禁令生效以後，美國共有1.7億TikTok用戶受到衝擊。

社群平台X的新聞帳號RawsAlerts表示，隨著禁令生效，VPN這個關鍵字搜尋量激增，可能意味著許多用戶試圖透過VPN來避開禁令。

▲美國對TikTok的禁令生效，導致大量用戶搜尋VPN。（圖／路透）



不過，貼文下方的美國網友反應，「這沒辦法起作用」、「就算使用VPN，還是沒辦法開啟」、「TikTok在美國究竟有多少用戶」、「沒辦法，不管把位置改到哪裡都無法使用」、「不管什麼禁令，我相信總會有人找到解決的辦法。」

時隔不久以後，RawsAlert再度貼文稱，受到TikTok禁令影響，美國911報案中心不斷接到非緊急電話，致電者通常是青少年與兒童，這些人都在抱怨TikTok無法使用。